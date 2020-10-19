Kartallılar Hafta Sonunu Tiyatro ile Değerlendirdi

Sahnelenen tiyatro oyunlarında katılımcıları virüsten korumak için belediye ekipleri tarafından Covid-19 kapsamında geniş kapsamlı önlemler alındı. Kültür merkezi girişlerinde maske kuralları personel tarafından denetlenirken, seyircilerin aralarına en az birer koltuk boşluk bırakmaları ve kapı girişlerine kurulan dezenfektan üniteleri ile hijyen kurallarına uymaları sağlandı.

İstanbul Times Haber merkezi/ Hüseyin Çetiner

Oyunlardan ilki olan ‘Anormal’ adlı tiyatro oyunu Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde Kartallılar için sahnelendi. Joe Orton’un yazmış olduğu ve ‘İkincikat’ tiyatro oyuncuları Ruhi Sarı, Melis İşiten, Sergen Deveci, Berk Çanakoğlu, Tuğçe Doğdu ve Erdem Kahraman’ın rol aldığı oyun, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Ünlü bir doktorun psikiyatri kliniğine iş görüşmesine gelen genç bir kızın, günün sonunda kendisini ulusal bir soruşturmanın ortasında bulduğu bir hikâyeyi konu alan oyun, katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. İki perdeden oluşan ve yaklaşık iki saat süren oyunun sonunda yönetmen Eyüp Emre Uçaray’a Başkan Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ekim ayı programı kapsamında izleyicisi ile buluşan ikinci etkinlik ise “Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunu oldu.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde seyircisi ile buluşan ve 75 dakika boyunca tiyatro severlerin gözlerini ayırmadan izlediği oyunu, Vahit Çakmakcı yazıp yönetti, Tek perdeden oluşan kabare, izleyicilerden tam not aldı. Her iki oyunun sonunda da Kartallı sanatseverler, oyuncuların göz dolduran performansını ayakta alkışladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)