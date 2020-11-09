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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Sınavı Sıkı Önlemlerle Yapıldı

Kartal Belediyesi tarafından açılarak Kartallı çocukların resim ve müzik alanında nitelikli bir eğitim almasını amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin, Müzik Bölümünde eğitim görmek amacıyla başvuran 340 çocuk için yetenek sınavı düzenlendi. Geçen yıllardan farklı olarak Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi koşullarında gerçekleşen sınav için olağanüstü önlemler alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:26
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü Yetenek Sınavı Sıkı Önlemlerle Yapıldı
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Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binasında gerçekleştirilen yetenek sınavına öğrenciler HES (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapılarak alındı. HES kodu sorgulamasından geçen öğrenciler, daha sonra ateşleri ölçülerek sınav alanına alındı. Burada da önce dezenfekte istasyonunda maskelerini yenileriyle değiştiren çocuklar, ellerini dezenfekte ettikten sonra yardımcı öğretmenlerin yardımıyla yerlerini aldı.

Velilerin kesinlikle içeri alınmadığı sınav, sosyal mesafenin korunması amacıyla 2 hafta sonuna yayıldı. Toplam 4 gün boyunca düzenlemen sınava başvuran 340 öğrenci, her yarım saatte 6 kişilik gruplara bölündü. Sınav jürilerinin önüne tek tek çıkan ve sosyal mesafe kuralına uygun çizgilerde duran öğrenciler, akademiye kabul edilmek için yeteneklerini sergiledi.

Yetenek sınavı sonucunda piyano bölümüne 25, gitar bölümüne 22,  çello bölümüne 12, yan flüt: bölümüne 15, perküsyon bölümüne 6,  keman bölümüne 13, viyola bölümüne 3 ve koro bölümüne 19 olmak üzere 7 – 13 yaş arası toplam 115 öğrenci alınacak. 

Sınav sonuçları Kartal Belediyesi’nin internet sitesinden açıklanacak. Dileyen veliler sınav sonuçlarını 0 216 280 60 70 numaralı telefondan öğrenebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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