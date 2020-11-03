Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması’na Başvurular Başladı

Türkiye’nin ilk ve tek polisiye edebiyatı organizasyonu Kara Hafta İstanbul Festivali, meraklılarıyla bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle bir araya geliyor. Altıncısı düzenlenen festivalde, gençlerin ilgisini polisiye edebiyatına çekmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan öykü yarışması bu kez de “İstanbul” teması ile gerçekleştiriliyor.

Büyük ilgi gören ve festivalin ön habercisi “Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”na 30 yaş ve altında olan herkes katılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin öykülerini, oykuyarismasi@karahafta.com adresine son başvuru tarihi olan 16 Kasım’a kadar göndermeleri gerekiyor.

SEÇİCİ KURUL EN İYİ 10’U BELİRLEYECEK

Kara Hafta İstanbul Öykü Yarışması’nın seçici kurulunda Ahmet Ümit, Adnan Özer, Algan Sezgintüredi, Nazlı Berivan Ak ve Can Erol bulunuyor. Kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk on öykü, Vapur Kitap Yayınları tarafından kitaplaştırılarak polisiye okurlarının beğenisine sunulacak. Ayrıca ilk onda yer alan tüm yazarlar, 23 – 24 - 25 Kasım tarihlerinde Adnan Özer yönetiminde polisiye yazma atölyesine katılım şansı elde edecekler. İlk üç dereceyi alan öykülerin sahipleri ise istanbulkitapcisi.com’da geçerli; 5.000 TL, 3.000 TL ve 1.000 TL değerindeki hediye çeklerinin sahibi olacak.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1990 ve daha genç doğumlu tüm gençlerin katılabileceği yarışmada eser gönderimi, açık ad ve soyadı ile yapılacak. Takma isim ya da rumuzla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya katılacak öykülerin polisiye edebiyat türünde, İstanbul temalı ve Türkçe olması gerekecek. Genç yazarların öykülerinin PDF formatında, “Times New Roman” yazı karakteriyle 12 punto yazılmış, 10 A4 sayfasını geçmemesi istenecek. Ayrıca her katılımcı yarışmaya yalnızca bir öykü ile katılabilecek.

Katılımcıların öyküleriyle birlikte ad, soyad, açık adres ve telefon numaralarını içeren kimlik bilgilerini de yollamaları gerekecek. Yarışmada öyküler ön elemeden geçirildikten sonra Seçici Kurul değerlendirmesine sunulacak. Kazananlara verilecek ödüllerin yanı sıra yayınevince telif haklarının karşılığı olarak 10’ar kitap hediye edilecek.

“Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”nın seçici kurul tarafından belirlenen ilk 10 eseri ve yarışma birincisi www.kultur.istanbul, www.karahafta.com adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)