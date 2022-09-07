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Kahramanmaraşlı Sanatçılar Arıtaş Pikniğinde Coşturdu

İstanbul Bahçelievler de başarılı organizasyon ve etkinliklerle dikkat çeken Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneği (Hunulular) üyeleriyle hemşehrilerimiz haftasonu Kağıthane Sadabad mesire alanında düzenlenen piknik şölenin de buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 13:57
Kahramanmaraşlı Sanatçılar Arıtaş Pikniğinde Coşturdu
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İstanbul Arıtaş Mahallesi Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak selamlama ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi konuşması yaptı.
"Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu yılki piknik şölenine katılan hemşehrilerine kahvaltı ve öğle yemeği ikramında bulundu"
Gazeteci Eyüp Kadir Kılcı'nın yanından takip ettiği piknikte MAKSAT - Kahramanmaraş Kültür Sanat Topluluğu üyesi ses sanatçıları ve ozanlar piknik şöleninde 5 saati aşkın canlı sahne performansı sergilediler.
Televizyon kanallarında Binboğanın Sesleri programını hazırlayıp Ahmet Ceren ile birlikte sunan Ozan Yaşar Gören sahnesi akabinde Ahmet Ceren sahne alırken Nurettin Yeşil türkülere sesiyle hayat verdi.
Aşık Yener'in manevi oğlu Arabali Gülşen sahnesi sonrası Türk halk müziği sanatçısı Şevket Gürlek sahne alırken Maraşlım başta olmak üzere birbirinden güzel ritmik eserlerle halay çektirdi.
Programın assolisti ise başarılı sahne performansıyla dikkat çeken güçlü sesiyle Aynur Özdemir sahnedeydi. Slov bir eserle programına başlayan sanatçı piknik şölenine katılan herkesi halaya katarak hem coşturdu hem oynattı.
Piknik şöleni günün önemine binaen sanatçılarla ve katılan başkanlarla hatıra ve toplu fotoğraf çekimleriyle bir sonraki şölende buluşmak ümidiyle sona erdi.
İstanbul da faaliyet gösteren Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneği piknik şöleninde "orman yangınlarına karşı duyarlı olmak ve ormanlarımızı korumak adına hiç ateş yakılmadı".
Afşin Arıtaş Mahallesi Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak ve yönetim kurulu piknikte sabah Afşin'den özel getirilen kara kovan balı, tereyağı,peynir ve kömbe yeşillikler kahvaltı ikram ederken öğle yemeğinde kuzu kavurma ikram ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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