IV. Murat Operasına İstanbul Seyircisinden Yoğun İlgi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Avusturya İstanbul Başkonsolosu Josef Saiger ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, eserin libretto yazarı Turan Oflazoğlu ve Besteci Okan Demiriş’in kızı Arzu Demirer temsili izleyen sanatseverler arasındaydı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, IV. Murat Operası ile Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünü sahneye taşıdı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün önemli prodüksiyonlarından olan IV. Murat Operası, İstanbullu sanatseverlerin beğenisini kazandı.

2010 yılında kaybettiğimiz Devlet Sanatçısı, Türk Operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in IV. Murat Operası’nın librettosu Turan Oflazoğlu’na ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının, şef Hakan Kalkan yönetiminde yer aldığı eserin rejisi Haldun Özerten imzasını taşıyor.

Ulusal Türk Operasının seçkin örneklerinden biri olan eser geleneksel ve tasavvufi müziğin çok sesli icrası eşliğinde sahnelendi.

Sultan IV. Murat Han’ın payitahtında 1623-1640 yıllarındaki Osmanlı İmparatorluğunu, saray yaşamını ve taht kavgalarını konu alan eserde “Sultan Murat” rolünde Engin Suna yer aldı.

“Kösem Sultan” rolünde Arzu Yaman, “Sadrazam Topal Recep Paşa” rolünde Umut Tarık Akça, “Nefi” rolünde Göksay Yaran, “Dilfigar” rolünde Işılay Meriç Karataş, “Silahtar” rolünde Baha İşler ve Antalya DOB sanatçıları sahnedeydi. Üç perdelik eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gazal Erten’e, ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA