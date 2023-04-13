banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.135,55
ALTIN
1.267,09
DOLAR
19,33
STERLİN
24,28
EURO
21,41
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik Müzesi’nde Sona Gelindi
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik...
Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi Ömer Çetin Gayrimenkul’de Değerlendirin
Son Dakika
Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi...
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı Başladı..!
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı...
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin Buradayız”
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin...

İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik Müzesi’nde Sona Gelindi

2018 yılında Kazlıçeşme Sanat Binası’nın restorasyonu sırasında yapının zemininde bulunan Geç Roma - Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapılan çalışmalar neticesinde bahçeye kadar uzandığı ortaya çıktı. Tarihi binanın bahçesinde bulunan lahit mezarın ve 186 metrekarelik mozaiklerin sergileneceği müze yakında ziyarete açılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2023 Perşembe 17:24
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik Müzesi’nde Sona Gelindi
banner171

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası’nın, 2015 yılındaki restorasyon çalışmaları sırasında, zeminin 1.5 metre altında keşfedilen Geç Roma – Erken Bizans dönemi mozaikleri koruma altına alınarak sergilenmeye başlamıştı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü gözetiminde devam eden kazı çalışmaları neticesinde, mozaiğin yapının dışına doğru devam ettiği tespit edilerek çalışmalara devam edildi. Bulunan mozaiklerin bina dışında da sergilenmesi için, kazılarla eş zamanlı olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımına başlanan Mozaik Müzesi’nin inşasında sona gelindi. Tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan müze, özellikle İstanbul’daki M.S. 5. Yüzyıl Geç Roma ve Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak nitelikte olacak.

Restoratör Mimar Olcay Aydemir, TÜBİTAK incelemelerine göre 2.yy’a ait olduğu düşünülen lahit mezarda bulunan 2 iskeletin birinin 1.750 yıllık diğerinin ise 1.775 yıllık olduğunu belirtti. Yapılan karbon testiyle lahit mezardaki kişilerin 3. ve 4. yüzyıl tarihleri arasında yaşadıkları, kadının 30- 40 erkeğin ise 40-50 yaşlarında olduğu belirtilirken erkeğin kaburgasında bir kırık ve romatizmal hastalığı olduğu raporlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kemiklerin DNA testi çalışmaları hala devam ediyor.

BAŞKAN ARISOY: “İSTANBUL’UN TARİHİNİ ETKİLEYECEK BİR KEŞİF”

Kazlıçeşme Sanat Binası’nın otopark kısmının yaklaşık 1.5 metre altında bulunan mozaikler hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İçinde bulunduğumuz alan 1984’ten 2015’e kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi bir yapıydı. Herkesin bildiği üzere, bina altında bulunan mozaiklerin ziyarete açılma tarihi 2018 yılıydı. Bu çalışmalar sırasında içerideki mozaiklerdeki geometrik desenlerinden mozaiğin bina dışında da devam ettiğini düşündük. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde bu alanda deneme kazıları yaptık. 2019 Haziran ayında deneme kazısında mozaiğin devamını bulduk. Kurul kararları neticesinde kazı işlemini tamamladık. Şimdi buradaki mozaikleri de ziyarete açmak üzere restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Burayı güneşten, yağmurdan koruyacak bir müzeyle ziyarete açacağız. İçerisiyle beraber toplamda yaklaşık 186 metrekarelik bir mozaik keşfettik. Bu sur dışında bulduğumuz en büyük mozaik dokusu. O bakımdan sadece ilçenin değil İstanbul’un tarihini de etkileyecek yeni bir bulgu diyebiliriz.” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülhane Parkında Sarnıç Olduğunu Biliyor muydunuz ?
Gülhane Parkında Sarnıç Olduğunu Biliyor muydunuz ?
“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
Zeytinburnu Halkı 17 Yıldır Hem Okuyor Hem de Kazanıyor
Zeytinburnu Halkı 17 Yıldır Hem Okuyor Hem de Kazanıyor
Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar…
Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar…
Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169