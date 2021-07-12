 İstanbul’un Parkları Çocuk Oyunları ile Şenleniyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın “Çocuk Tiyatro Festivali” ile şehrin parklarını sahneye dönüştürüyor, tiyatro oyunları ve eğlenceli performanslar ile çocukların heyecanına ortak oluyoruz. 12-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasında 10 ilçede yer alan parklarda kurulacak sahnelerde, mevcut projede yer alan 40 oyun seçkisi ile tiyatro sanatçıları çocuklara ulaşacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

12 Temmuz’da Göztepe 60. Yıl Parkı ve Bağcılar Bölge Parkı’nda ilki gerçekleştirilecek etkinlikler; 13 Temmuz’da Kartal Çamlık Parkı- Arnavutköy Şehir Parkı’nda, 14 Temmuz’da Büyükada Atatürk Meydanı-Çamlık Erguvan Tepe Parkı’nda, 16 Temmuz’da Ümraniye Şehitlik Parkı-Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nde, 17 Temmuz’da Sultanbeyli Gölet Parkı- Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuklarla buluşacak.

Bir hafta sürecek festivalde her gün 17.00- 20.40 saatleri arasında dört oyun sahnelenecek, oyun aralarında çocuklar için eğlenceli performanslar ve konserler yer alacak.

Etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat İnstagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)