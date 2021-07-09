 İstanbul’un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler cumartesi ve pazar günü; Kadıköy Yoğurtçu Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile İstanbul’un iki yakasında yer alan 10 İBB Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul’da parklarda, İBB Kültür Merkezleri’nde perdeleri açarak, aylar sonra tiyatro sanatçılarını alkış sesleri ile buluşturmayı amaçlayan projenin ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda gerçekleştirildi.

İBB Kültür Merkezleri’nde bu hafta sonu başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz- 22 Ağustos tarihleri arasında her hafta devam edecek.

Tiyatroseverler, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün 2 farklı oyun olmak üzere toplamda 22 oyun, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İBB Kültür Merkezleri’nde saat 21.00’de başlayacak oyun programı:

İBB CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- BAKSA SANAT/ PİR SULTAN ABDAL MÜZİKALİ

11 Temmuz-FUAYE GÖSTERİ SANATLARI/SAMİMİ SÖKÜNTÜLER

İBB BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- BASAMAK YAPIM SAHNE SANATLARI/ İKİ İHTİMAL TEK MÜMKÜN

11 Temmuz- UĞUR BÖCEĞİ YALÇIN ÖZDEN TİYATROSU/ ŞÖHRET BASAMAKLARI

İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- BOA SAHNE/ LAN! & NEME LAZIM

11 Temmuz- TİYATRO RETORİK/ EVLERE ŞENLİK

İBB ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- DEVRİ ALEM OYUNCULARI/ HİÇ KİMSE

11 Temmuz- GÖRSEL İŞİTSEL SANATLAR/ HAYATIN ANLAMI

İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- MESELE KUMPANYA/ OCAK

11 Temmuz- MAHŞER-İ CÜMBÜŞ TİYATRO TOPLULUĞU/ TİYATRO SPORU

İBB SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- DOST OYUNCULARI/ İĞDENİN ŞARKISI

11 Temmuz- İSTANBUL MİZAH TİYATROSU/ AŞK KATİLİ

İBB SARIYER KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- ORTADİREK TİYATROSU/ YUNUS EMRE AŞK-I REVAN

11 Temmuz- İSTANBUL TEMAŞA TİYATROSU/ SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ

İBB PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz - ERK TİYATRO/ RUH ÖKÜZÜM

11 Temmuz- İSTANBULİMPRO/ EN KARANLIK GECE

İBB İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- FERAH TİYATROSU/ YARINDAN DA YAKIN

11 Temmuz- İYİ YAŞAM TİYATRO/ SEVDA MEKTUPLARI

İBB ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

10 Temmuz- FİZİKSEL TİYATRO ARAŞTIRMALARI/ KALABALIK DUASI

11 Temmuz- KATS SAHNE - BG DANIŞMANLIK VE TURİZM /SEYİRCİ

AÇIKHAVA TİYATRO GÖSTERİMLERİ

KADIKÖY YOĞUTÇU PARKI

10 Temmuz Cumartesi

Saat:19.00 CİVİL PRODUCTİON/KARAHİNDİBA

Saat:21.00 BALKONDA SANAT/BEGONVİLLER YAZA AÇAR MI?

11 Temmuz Pazar

Saat:19.00 VERSUS TİYATRO/KREUTZER SONAT

Saat: 21.00 KADIKÖY EMEK TİYATROSU/KIYIYA OTURMANIN BÖYLESİ

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ

10 Temmuz Cumartesi

Saat:19.00 TİYATRO BEREZE/FİL

Saat.21.00 TİYATRO İMGE/ÖLÜM UYKUDAYDI

11 Temmuz Pazar

Saat:19.00 KILIÇ SANAT/KUĞUNUN ŞARKISI

Saat:21.00 PERVASIZ TİYATRO/TÜY

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)