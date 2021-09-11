İstanbul Yeni Bir Müzik Festivali Kazanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla, Akademi Festival İstanbul bünyesinde düzenlenen I. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü müzisyenlerin İstanbullularla buluşacağı festivalin ilk yılında ana tema, “Doğa ve İstanbul”.

“Gençler İstanbul’u, müzik doğayı iyileştirecek” konseptiyle yola çıkan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali; genç, dinamik ve sürekli yeniyi arayan bakış açısı, müziğin değiştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancı ile festival boyunca “İstanbul ve doğaya karşı sorumluluğu” ele alıyor.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in sanat yönetmenliğini, Aycan Altungül’ün direktörlüğünü üstlendiği İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin programı, 14 Eylül Salı sabahı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak bir basın toplantısıyla duyurulacak.

Genç müzisyenler ile efsanevi müzisyenler İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nde buluşuyor

Festival kapsamında yer alan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nde genç müzisyenler ve efsane isimlerle bir araya gelecek. İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ilk yılında efsanevi çellist ve eğitmen Gary Hoffman ile piyanist Caspar Frantz ve son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev’i yarının yıldızları ile buluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimleri devam eden genç sanatçılar da festivalde; İstanbul sevgisi, İstanbul’un tarihi geçmişi, kültürel bağları ve doğasını konu olarak işledikleri heykel sergisi ile yer alıyorlar.

“Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” başlığı altında ise 28 genç müzisyene destek sağlanacak ve Türkiye’nin parlak yeteneklerinin performans sergileyeceği konserler gerçekleştirilecek.

Festival açılışını piyanonun yıldızları Jussen kardeşler ile yapıyor

Festivalin açılış konserini, piyanonun yıldızları Jussen kardeşler gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü şefler ve prestijli orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren ve genç yaşlarında büyük başarılara imza atan piyanonun yıldızları Lucas & Arthur Jussen kardeşler, dört el piyano repertuvarının en güzel örneklerini seslendirecek.

Dünyaca ünlü müzisyenler İstanbullularla buluşuyor

Dünyaca ünlü orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren efsanevi çellist Gary Hoffman ve ödüllü piyanist David Selig, festival kapsamındaki konserleri ile ilk defa İstanbullu dinleyicilerle buluşuyor.

Festival ayrıca çok özel bir üçlüyü ağırlıyor. Eşsiz tınısıyla herkesi kendine hayran bırakan piyanist Caspar Frantz, dünyanın en prestijli çello yarışmalarında ödüller kazanmış Gabriel Schwabe, solist kimliğinin yanı sıra küçük yaşlarından itibaren süren oda müziği tutkusu sayesinde önemli isimlerle sahneyi paylaşmış Hellen Weiß’dan oluşan bu çok özel üçlü müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev ve piyanist Elena Rozanova 'da festival kapsamında CRR Konser Salonu’nda dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Türk Yıldızlar Nefes Kesecek

Dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan piyanist Gökhan Aybulus ile yine dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıkan bas-bariton Burak Bilgili festival kapsamında müzikseverlerle buluşurken uluslararası yarışmalardan bir çok ödül kazanmış çellist Nil Kocamangil Borusan Quartet ile kapanış konserinde performans sergileyecek.

Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Maçka Habitat Parkı’nda sürpriz isimlerle söyleşiler, doğa ile ilgili atölye çalışmaları ve İstanbul konulu belgesel gösterimlerine yer verilecek.

Eylül ayı boyunca etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook ve ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

