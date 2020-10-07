İstanbul'un Fatih'le Buluşması Başladı

İki ay süreyle gösterilecek tablo, sergi süresinin ardından özel depoya alınacak ve yeniden ziyarete açılacağı güne kadar dinlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada satın aldığı Fatih Sultan Mehmed tablosu, İstanbul halkı ve yurdun dört bir yanından ziyarete gelenlere açıldı. Rönesansın en önemli ressamlarından Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan eseri görmeye gelenler portreye ve sergilenen sikkeleri ilgiyle takip etti ve fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL TİMES HABER \ HÜSEYİN ÇETİNER

“İSTANBUL’UN BUNA İHTİYACI VAR”

Fatih’in Rönesansı’nı görmeye gelen Ömer Albaş, tablonun İstanbul’a kazandırılmasını hem tarihsel hem de kültürel olarak çok önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Albaş, “İBB ve Başkan İmamoğlu, kendilerineyakışır davranış sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum. İstanbul’un ve burada yaşayanların, buna ihtiyacı var. Bu şekilde devam etmesi en büyük temennimiz” dedi.

Fatih Sultan Mehmed ‘in baktığı tabloya bakmanın heyecan verici olduğunu belirten Münevver Üstündağ, “Çok büyük bir iş. Tarihimize sahip çıkmak çok önemli. Başkan İmamoğlu da bunu başardı. Kanal İstanbul gibi işler yerine, bu işlere para harcansın.Bugün gerçekten çok özel bir gün. Tabloyu, İstanbul’un kurtuluşunda halka açmasını yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihe meraklı olduğunu ve sergiye yoğun duygularla geldiğini anlatan Hatice Opak Bilgin, “Tablo, uzak diyarlardan çok çaba sarf ederek getirildi. Yerini buldu. Umarım ziyaretçisi çok olur” şeklinde konuştu.

Serginin ilk gün ziyaretçilerinden Galip Şen de açılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ve hemen ilk gün gelip görmek istediğini paylaştı.

Portreyi görmek için gelen ve ziyaret esnasında Fatih Sultan Mehmed’in ruhuna dua eden bir İstanbullu da şu ifadeleri kullandı:

“Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen dünyanın en güzel şehri İstanbul’u fetheden Fatih’in tablosunu, kente getirdiği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na saygı ve selamlarımı sunuyorum.”

SERGİ İÇERİĞİ VE TEMASI: “FATİH’İN RÖNESANSI”

İBB, ziyarete açılan tablonun görüleceği alanı sergiye uygun hale getirmek için düzenlemeler yaptı. İnşa edildiği dönemde sergi salonu olarak tasarlanan salon, yeniden bu işlevine uygun hale getirildi. Binanın mevcut duvar ve döşemelerine dokunmadan, kendi iç karkası ile ayakta duran hafif ahşap elemanlarla yeni bir duvar ve döşeme sistemi oluşturuldu. Oluşturulan yeni sergi yüzeyleriyle izleyicinin eserle buluşurken yaşayacağı deneyimin zenginleştirilmesi amaçlandı.

Tablonun sergilenmesine yönelik çalışmalar, Prof. Dr. Nurhan Atasoy küratörlüğünde yürütüldü. Günümüz düşünce ortamında, eserle ilgili alanında uzman kişilerin görüşleri kayıt altına alınarak belgeseller hazırlandı ve tablonun 540 yıllık serüveni incelendi.

Sergide tabloyla birlikte döneme ait üç ayrı sikke de yer alıyor. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’da 1476 yılında darp ettirdiği ilk altın para, Cem Sultan’ın 22 günlük kısa taht sürecinde bastırdığı sikke ve Osmanlı “sahh” damgalı Venedik sikke de iki ay süreyle ziyarete açık olacak.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANIYOR

İBB, çağının tanığı olmuş bir İstanbul eserinin sergisi için gerekli tedbirleri alarak tam güvenlikli, iklimlendirmeli özel korumalı depo alanı oluşturdu. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen hava sızdırmaz ve özel güvenlikli kapıya sahip depolama alanında, eserin uygun koşullarda dinlendirilebilmesi için gerekli iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem oluşturuldu. Ayrıca özel gazlı yangın söndürme sistemi yapılarak eserin tam güvenliği sağlandı. Bu depo, aynı zamanda eserin bakım ve konservasyon uygulamalarının yapılabilmesi için bir atölye olarak düzenlendi.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)