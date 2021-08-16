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İstanbul Modern’de “Etkileşimler” Sergisi

İstanbul Modern’in izleyiciyi, sanatçıların dünyasındaki ilham kaynaklarını görmeye davet ettiği “Etkileşimler” sergisi 14 Ağustos itibariyle görülebilir

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:23
İstanbul Modern’de “Etkileşimler” Sergisi
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İstanbul Modern’in koleksiyonundan oluşturduğu “Etkileşimler” adlı yeni sergisi, sanatçıların yapıtlarıyla atıfta bulunduğu ve ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor. 

Sergi, sanatçıların ilham kaynaklarını, ilgi ve meraklarını yansıttığı gibi, aynı zamanda sanatın dalları arasındaki göndermeleri işaret ediyor. “Etkileşimler”, sanatçıların üretimlerini biçimlendiren esin kaynaklarının neler olabileceğini ve hangi düşüncelerden, sorulardan yola çıktıklarına da bakıyor. 

Sanatçıların kendi beden ve zihinlerinin, üretimlerinin nasıl bir parçası olabileceğini inceleyen sergi,  diğer sanat dallarının yapıtlarda yer alma biçimlerini de irdeliyor.  Sanatın görsel, yazınsal ve performansa dayalı ifade biçiminin plastik sanatlardaki etkilerini ele alan “Etkileşimler”, Edvard Munch, Louise Bourgeois, Bertolt Brecht, Arthur Rimbaud, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçıları; Yerebatan Sarnıcı gibi yapılara ve anime türünde filmlere kadar farklı başlıkları bir araya getiriyor. 

14 sanatçı, 15 yapıt

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide 14 sanatçının 15 çalışması sergileniyor. 

“Etkileşimler”de, Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Hayal İncedoğan, Bengü Karaduman, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Mahmoud Obaidi, Sarkis, Matt Saunders, Şener Özmen ve Thomas Ruff’un yapıtları izleyiciyle buluşuyor.

Sergi 30 Eylül 2021’e kadar görülebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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