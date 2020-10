İMAMOĞLU: “Sanat Yaşarsa İnsan Yaşadığının Farkına Varacaktır”

“Sanatın her kolu, bir moral. Tiyatro da bunlardan bir tanesi” diyen İmamoğlu, “Hem sanatı hem sanatçıyı, sahneleri, tiyatroları, diğer sanat dallarını da koruyarak, inşallah bu dönemi, sanat adına hasarsız atlatalım istiyoruz. Zira sanat yaşarsa, insan, yaşadığının farkına varacaktır” ifadelerini kullandı.



İSTANBUL TİMES HABER / HÜSEYİN ÇETİNER



İstanbul Büyükşehir Belesiyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınına dair tüm tedbirleri alarak, perdelerini yepyeni bir repertuvarla açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp, yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı tek perdelik oyunu, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izledi. Oyun öncesinde CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen ile birlikte kulisi ziyaret eden İmamoğlu, yeni sezon açılış oyununda rol alan sanatçılara başarı dileklerini iletti.



“SANATIN HER KOLU BİR MORAL”

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle bütün sahne sanatlarının zor günler geçirdiğini aktaran İmamoğlu, oyun öncesinde yaptığı kısa değerlendirmede, “Ama buna rağmen, kısıtlı koşullarda, dayanışma içerisinde bir dönemi geçirmek istiyoruz” dedi. “Sanatın her kolu, bir moral. Tiyatro da bunlardan bir tanesi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burası, tarihi bir tiyatro. Ülkemizin sanat tarihi, neredeyse bu sahnelerde yazılmış diyebiliriz. O bakımdan, bu sene Şehir Tiyatroları’nın ilk gecesinde bir arada olmak istedim. Aynı zamanda, özel tiyatrolarla dayanışma içerisinde bir süreci başlattıkları için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bunu geliştirmemiz lazım, özel tiyatroların yaşaması lazım. Buna özel bütçe yapacağız. ‘Özel bir bütçeyi, Şehir Tiyatroları’yla ve diğer sanat alanlarıyla nasıl paylaştırırız, nasıl yönetiriz’e bakacağız. Çünkü, hiçbir özel tiyatronun kapanmasını arzu etmeyiz. Bu manada arkadaşlarım, titiz bir çalışma yapacaklar. Hem sanatı hem sanatçıyı, sahneleri, tiyatroları, diğer sanat dallarını da koruyarak, inşallah bu dönemi, sanat adına hasarsız atlatalım istiyoruz. Zira sanat yaşarsa, insan yaşadığının farkına varacaktır. Sanatı onun için yaşatmamız lazım, insanlarımızın mutlu olması için.”

İmamoğlu, yeni sezonun ilk oyununda rol alan sanatçıları sahnede de tebrik etti ve oyunculara çiçek verdi.

