banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hançerli Ve Avcılar “Temiz Bir Dünya” İçin Yürüdü
Zeytinburnu Yüz Yüze Eğitime Başladı
Son Dakika
Zeytinburnu Yüz Yüze Eğitime Başladı
İlk yüz yüze görüşme velilerle yapıldı
Son Dakika
İlk yüz yüze görüşme velilerle...
Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime Hazır
Son Dakika
Zeytinburnu Okulları Eğitim Ve Öğretime...

İBB Şehir Tiyatroları Sezon Minimal'i Tanıttı

İBB Şehir Tiyatroları’nın repertuvarı ve yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tanıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2020 Salı 09:02
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Minimal'i Tanıttı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen bir törenle basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Toplantıya İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen ve Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü Ayşegül İşsever katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi Hüseyin Çetiner 

MURATLI: “BURASI TİYATRONUN OCAĞI”

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, açılış konuşmasında “Şehir Tiyatroları, 106 yıllık tarihinde birçok zorluklar yaşamış ve her koşulda perdelerini açmış bir kurum. Çünkü burası tiyatronun ocağı. Uzun bir aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşacak olmamız hepimizi mutlu ediyor” dedi.

Muratlı, pandemi döneminde kültür-sanatın toplumun üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu belirterek, salonları tiyatrolar, konserler ve sergilerle doldurmadaki kararlılıklarını paylaştı.

TİYATRO EMEKÇİLERİNE DOĞRUDAN DESTEK

Salgının başladığı günden bu yana farklı projelerle kentin sokak, park ve meydanlarında sahneler kurduklarını aktaran Muratlı, “ Bu etkinlikler ile çocuk ve yetişkin oyunları olmak üzere toplamda 487 oyunun sergilenmesini sağladık. Yaklaşık 50 bin izleyiciye ulaştık. Tiyatro emekçilerine doğrudan toplamda 1 milyon 896 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerden bin 555 oyuncu ve sahne ekibi yararlandı” ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğinin altını çizen Muratlı konuşmasına şöyle devam etti:

“106 yıllık bir kurum olan Darülbedayi, böylesi zor bir dönemde özel sektörde faaliyet gösteren tiyatrolara kapısını açıyor. Bugün açıklayacağımız yeni sezon kapsamında, Ekim ayında, sahnelerimizde 40 yetişkin, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 özel tiyatro oyun sahneleyecek. Genel durum izlenerek, Kasım ayında da özel tiyatrolara Şehir Tiyatroları sahnelerimizde yer vermeyi düşünüyoruz.”

SAHNE BULUNAN HER SEMTE GENÇLİK TİYATROSU

Muratlı’nın ardından söz alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, yerli yazarlara ülkenin çok ihtiyacı olduğunu belirterek, bu nedenle yeni sezonda sahnelenecek oyunların üçte ikisini yerli yazarlardan seçtiklerini kaydetti.

Ergen, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan, geçen sezon başvuruları alınan “Şehir Yazarlarını Arıyor” projesinin bu yıl devam edeceğini söyledi. Projeye bin 500 yazar adayının başvuru yaptığını paylaşan Ergen, 150 yazarın seçilerek çalışmalara hız verileceğini söyledi. Ergen, açıklamasını Şehir Tiyatroları’nın olduğu her semtte bir gençlik tiyatrosu açılacağının bilgisi vererek tamamladı.

SEZON MİNİMAL NEDİR?

İBB şehir Tiyatroları, “Sezon Minimal”de sahnelenecek eserleri, daha az kadroyla temsil edilebilecek oyunlar arasından seçildi. Sanatçı ve teknik ekibin sağlığı için hareketlilik azaltılarak daha az sayıda temsil sahnelerde yer alacak. İstanbullular için bu daha az oyun izlemek anlamına gelmeyecek, kazanılan zaman ve mekânda özel tiyatroların oyunlarına yer verilecek. Oyunların süreleri de60-70 dakikayı aşmayacak şekilde tek perde olacak.

ALINAN COVİD-19 TEDBİRLERİ

İBB Şehir Tiyatroları, COVID-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak gereken önlemleri aldı. Kontrollü normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni şartlara göre yeniden seçildi. Önlemler kapsamında şu düzenlemeler yapılacak:

  • Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde yüzde 50 doluluk olacak şekilde planlandı.
  • Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.
  • Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.
  • Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı.
  • Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.
  • Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açılacak. Seyircilerimizin kademeli bir şekilde salona giriş yapmaları sağlanacak. Oyun sonrası çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılacak, izleyicilerin binalardan çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.
  • Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerin, gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm çalışanların kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılacak. Dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle bir sonraki seans için sahneye gelecek izleyicilere hijyenik bir ortam sağlanacak.

Kaynak : İstanbul Tmes Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.09.2020 09:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavuk Öztekin’den Çoruh’a Geçti.
Kavuk Öztekin’den Çoruh’a Geçti.
Bir “Tarık Buğra Kitabı”
Bir “Tarık Buğra Kitabı”
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda
İmamoğlu, “Fatih tablosu”nun İstanbullularla buluşacağı tarihi açıkladı: 6 Ekim
İmamoğlu, “Fatih tablosu”nun İstanbullularla buluşacağı tarihi açıkladı: 6 Ekim
İstanbul Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu Belirlendi
İstanbul Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu Belirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169