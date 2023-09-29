İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti

BASIN BÜLTENİ – 29.09.2023 Eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesi için sahip olduğu teknolojiyi yapay zekâ algoritmaları ile sürekli geliştirilen, 2022 yılında gerçekleştirdiği 23 milyon/adet bilet satışı ile Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu olan Biletinial, tiyatrodaki kapsayıcılığını artıracak yeni bir iş birliğine imza attı.

2019 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm etkinliklerin tek yetkili bilet satış noktası olarak hizmet veren ve Türkiye’deki toplam tiyatro bilet satışlarının yüzde 80’ni gerçekleştiren Biletinial, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın da etkinlik biletleme partneri oldu.

İmzalanan anlaşma kapsamında Biletinial, 2023-2024 sezonunda İBB Şehir Tiyatroları’nın gerçekleştireceği tüm etkinliklerin tek yetkili online biletleme şirketi olarak hizmet verecek. Sezonda oyun günleri perdelerini 3 bin 500 civarında seyirciye açan İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi ile pek çok oyunu seyircisi ile buluşturuyor.

“İş modelimizle sektörde benzersiziz”

Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm etkinliklerin tek yetkili bilet satış noktası olarak hizmet veren Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları ile gerçekleştirdiği bu iş birliği ile kapsayıcılığını yüzde 100’e yükselterek, neredeyse Türkiye’deki tüm tiyatroların etkinlik biletleme platformu haline geldi. Biletinial CEO’su Ulaş Uslu; “Kültür-sanat hayatına yön veren İBB Şehir Tiyatroları gibi büyük bir yapıya hizmet verecek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Hedefimiz, sunacağımız teknolojimizle İBB Şehir Tiyatroları’nın seyircilerine daha iyi hizmet vermesini sağlamanın yanı sıra, müşteri alışkanlıkları analizimizle yeni gelir kalemleri yaratmasını sağlamak” diye konuştu.

Biletinial’ın eğlence alanında kendine has iş modeli ile tüm dünyada örnek bir şirket haline geldiğini belirten Uslu; şu bilgileri verdi: “Biletinial sahip olduğu iş modeli ile eşsiz. Bu model, bizi 8 yılda Türkiye’nin en büyük biletleme platformu haline getirdi. İş modelimizle Harvard Business School'un (HBS) Field Immersion Projesi kapsamında tüm dünyada 15 şehirden seçtiği 171 iş ortağından biri olmayı başardık.

Çünkü biz sadece biletleme yapmıyoruz. Hizmet verdiğimiz kurumun alt yapısını da kuruyor ve onları dijital geleceğe hazırlıyoruz. İzleyici analizimizle hizmet verdiğimiz müşterilerimize yeni pazarlama kanalları ve gelir imkanları yaratıyoruz.”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Büyükşehir tiyatrolarının tercihi: Biletinial

Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları dışında Trabzon Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu, Bursa Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu, Ankara Büyükşehir Şehir Tiyatroları, Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Odunpazarı Belediye Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na hizmet veriyor.

Yazılım setiyle fark yaratıyorBiletinial’ı sektöründe farklı kılan unsurlar öncelikle sinema, tiyatro, spor gibi etkinlik şirket ve merkezlerinin tüm operasyonlarını yönetmelerini sağlayan yazılım seti. Ayrıca şirket iş ortaklarının yazılım olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayan teknolojik çözümler geliştiriyor. Bu çözümlerle sinema ve tiyatro gibi merkezler, gişe operasyonlarından kapı girişlerine, büfelerinden dijital ekranlarına, pazarlama ve loyalty toollarına kadar tüm operasyon ve iş süreçlerini tek merkezden online ve bütünleşik bir şekilde yönetebiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)