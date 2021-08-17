İBB'nin Onardığı Fenerbahçe Vapuru, Yeniden Koç Müzesi'nde

Bakım ve onarım işlemleri tamamlanan Fenerbahçe Vapuru, Koç Müzesi’ne gönderildi. Haliç Tersanesi, dün tarihi bir ana da tanıklık etti. İstanbul sularında yıllarca birlikte hizmet veren Fenerbahçe ve Paşabahçe vapurları, yıllar sonra yan yana geldi.

FENERBAHÇE VAPURU'NUN BAKIMI TAMAMLANDI

‘Müze Vapur’ olarak on senedir Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru’nun, Haliç Tersanesi’ndeki bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. 28 Haziran 2021 tarihinde havuza alınan Fenerbahçe’nin, su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Fenerbahçe, yeniden Hasköy kıyısındaki Rahmi M. Koç Müzesi’ne döndü.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ UZATILDI

Son veda turunu 22 Aralık 2008 tarihinde yaparak emekliye ayrılan Fenerbahçe Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Rahmi M. Koç Müzesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Müze’ye devredilmişti. Tüm bakım ve onarım işlemlerini üstlenen İBB, 2011 yılında Haliç Tersanesi’nde bakım işlemlerini yaparak, Fenerbahçe’yi Müze’ye göndermişti. İş birliği protokolünü uzatan İBB, Vapur’u on yıl sonra yeniden bakıma aldı.

YARIM ASIRI AŞAN HİZMET

Paşabahçe, Dolmabahçe ve Fenerbahçe vapurları, uzun yıllar İstanbullulara hizmet etti. Fenerbahçe 2008, Paşabahçe 2010 yılında emekliye ayrıldı. Fenerbahçe 55, Paşabahçe ise 58 yıl boyunca iskeleler arasında yolcu taşıdı. Fenerbahçe 2011 yılındaki bakımın ardından Koç Müzesi’nde, ‘Müze Vapur’ olarak hizmet vermeye başlarken, Paşabahçe Beykoz açıklarında kaderine terk edilmişti. 2020 yılında Haliç Tersanesi’nde restorasyona alınan Paşabahçe, yeniden yolcularına kavuşmak için gün sayıyor. Dolmabahçe ise maalesef günümüze ulaşamadı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)