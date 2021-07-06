İBB Kent Orkestrası Açıkhava Yaz Konserleri Başlıyor

Geçtiğimiz yıllarda İstanbulluların vazgeçilmezi haline gelen İBB Kent Orkestrası açık hava yaz konserleri başlıyor. Pandemi döneminde kültür sanat faaliyetlerinin kapalı ve açık mekanlarda son bulmasıyla kültür sanat faaliyetlerine uzak kalan İstanbulluları normalleşmeyle beraber müzik dolu geceler bekliyor. Orkestramız yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı bölgelerindeki konserlerimiz halka açık ve ücretsiz olacak, açık havanın tadını müzikle birlikte çıkarmak için sizleri konserlerimize bekliyoruz.