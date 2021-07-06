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İBB Kent Orkestrası Açıkhava Yaz Konserleri Başlıyor 

Geçtiğimiz yıllarda İstanbulluların vazgeçilmezi haline gelen İBB Kent Orkestrası açık hava yaz konserleri başlıyor. Pandemi döneminde kültür sanat faaliyetlerinin kapalı ve açık mekanlarda son bulmasıyla kültür sanat faaliyetlerine uzak kalan İstanbulluları normalleşmeyle beraber müzik dolu geceler bekliyor.  Orkestramız yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı bölgelerindeki konserlerimiz halka açık ve ücretsiz olacak, açık havanın tadını müzikle birlikte çıkarmak için sizleri konserlerimize bekliyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2021 Salı 13:42
İBB Kent Orkestrası Açıkhava Yaz Konserleri Başlıyor 
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Temmuz Ayı Konser Takvimi:

8 Temmuz Perşembe 21.00 – Florya Sahil Parkı

9 Temmuz Cuma 19.00 – Hasanpaşa Gazhane Müzesi Açılışı 

13 Temmuz Salı 21.00 – Yakuplu Kent Ormanı

14 Temmuz Çarşamba 21.00 – Haliç Sahili ( Haliç metro köprüsü yanı)

26 Temmuz Pazartesi 21.00 – Maçka Parkı

27 Temmuz Salı 21.00 – Kartal Sahili 

İBB MEHTERANI 

İBB Mehteranı İstanbul’un tarihi ve turistlik noktalarında genişletilmiş repertuvarıyla açık hava konserleriyle İstanbullularla buluşacak. Türk kültürünün geçmişten günümüze kadar gelmiş mehter marşları İstanbul’un meydanlarında, sahillerinde ve parklarında yankılanacak. 

 Temmuz Ayı Konser Takvimi:  

10 Temmuz Cumartesi 19.30 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı)

11 Temmuz Pazar 19.30 – Beykoz Çayırı

28 Temmuz Çarşamba – Büyükçekmece Festivali

30 Temmuz Cuma 19.30 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı) 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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