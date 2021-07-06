İBB Kent Orkestrası Açıkhava Yaz Konserleri Başlıyor 

Temmuz Ayı Konser Takvimi:
8 Temmuz Perşembe 21.00 – Florya Sahil Parkı
9 Temmuz Cuma 19.00 – Hasanpaşa Gazhane Müzesi Açılışı
13 Temmuz Salı 21.00 – Yakuplu Kent Ormanı
14 Temmuz Çarşamba 21.00 – Haliç Sahili ( Haliç metro köprüsü yanı)
26 Temmuz Pazartesi 21.00 – Maçka Parkı
27 Temmuz Salı 21.00 – Kartal Sahili
İBB MEHTERANI
İBB Mehteranı İstanbul’un tarihi ve turistlik noktalarında genişletilmiş repertuvarıyla açık hava konserleriyle İstanbullularla buluşacak. Türk kültürünün geçmişten günümüze kadar gelmiş mehter marşları İstanbul’un meydanlarında, sahillerinde ve parklarında yankılanacak.
Temmuz Ayı Konser Takvimi:
10 Temmuz Cumartesi 19.30 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı)
11 Temmuz Pazar 19.30 – Beykoz Çayırı
28 Temmuz Çarşamba – Büyükçekmece Festivali
30 Temmuz Cuma 19.30 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı)
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)