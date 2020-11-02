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İBB'den Bir Kültür Hizmeti Daha

İBB, İstanbul’un farklı noktalarını kitapla buluşturmak için ilçe ilçe gezecek. Maltepe’deki İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kitap günleri, artık “Semt Semt Kitap Günleri” adıyla İstanbul’un dört bir yanını dolaşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:05
İBB'den Bir Kültür Hizmeti Daha
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Yayınevleri ve sahaf stantlarının yanı sıra kitap mezatları ile söyleşilerin yer alacağı, çocuklar için Karagöz Hacivat gösterilerinin düzenleneceği organizasyonun ilk adresi Kadıköy olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’u kitapla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi kapsamında Maltepe’deki İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kitap günleri, “Semt Semt Kitap Günleri” adıyla İstanbul’un farklı noktalarını gezecek. İlk durağı Kadıköy olan Semt Semt Kitap günleri, 8 Kasım’a kadar her gün 11.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kitapseverler, Kadıköy rıhtımda yer alan yayınevi ve sahafların stantlarında binlerce kitapla çeşitli indirimlerle buluşacak. Alandaki etkinlik çadırı; kitap mezatları, söyleşiler gerçekleştirilirken çocuklar için de Karagöz Hacivat gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kitap mezatları her cuma 19.00 – 20.00, her cumartesi, pazar ise 16.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Karagöz Hacivat gösterileri ise minik kitapseverlerle her cumartesi ve pazar 18.00 – 18.40 saatlerin arasında buluşacak.

Semt Semt Kitap Günleri Kadıköy’ün söyleşileri ise her cumartesi pazar 19.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 31 Ekim Cumartesi günü Haşim Şahin’in “Selçuklu Kütüphaneleri”, 1 Kasım Pazar Seval Şahin ve Turgay Anar’ın “Tanpınar’ın Huzur’unda İstanbul”, 7 Kasım Cumartesi Saadet Özen’in “Eski Çeviriler, Eski Çevirmenler” söyleşileri kitapseverlerle buluşurken 8 Kasım Pazar gününün konuğu “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebuzziya Ailesi” başlığı ile Ömer Faruk Şerifoğlu olacak.

Semt Semt Kitap Günleri’nin Kadıköy etkinlik programı şöyle:

31 Ekim, Cumartesi

16.30 – 17.30 Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Boğaziçi Sefası” / İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Haşim Şahin

“Selçuklu Kütüphaneleri”

1 Kasım, Pazar

16.30 – 17.30 Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Karagöz Elma Şekeri” / İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Seval Şahin ve Turgay Anar

“Tanpınar’ın Huzur’unda İstanbul”

6 Kasım Cuma

19.00 – 20.00Kitap Mezatı

7 Kasım Cumartesi

16.30 – 17.30Kitap Mezatı

18.00 – 18.40Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Ters Evlenme” / İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00Söyleşi: Saadet Özen

“Eski Çeviriler, Eski Çevirmenler”

8 Kasım Pazar

16.30 – 17.30Kitap Mezatı

18.00 – 18.40 Hasan Hüseyin Karabağ ile Karagöz Hacivat Gösterisi:

“Ters Evlenme”/ İstanbul ve Sakarya Karagöz Evi

19.00 – 20.00 Söyleşi: Ömer Faruk Şerifoğlu

“Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebuzziya Ailesi”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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