  İBB Bandosu İstanbul'un Dört Bir Yanında

İstanbulluların özlemle beklediği müzik dolu geceler parklarda, sahillerde ve caddelerde tekrar başlıyor.

İBB Bandosu yerli ve yabancı eserlerden oluşan geniş repertuvarıyla İstanbullulara açık havada keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı bölgelerindeki konserlerimiz halka açık ve ücretsiz olacak, açık havanın tadını müzikle birlikte çıkarmak için sizleri konserlerimize bekliyoruz.

İBB Bandosu Ağustos Ayı Konser Takvimi:

11 Ağustos Çarşamba 19.00 – Göztepe 60. Yıl Parkı

13 Ağustos Cuma 19.00 – Tünel / İstiklal

15 Ağustos Pazar 18.00 – Caddebostan Sahili

18 Ağustos Çarşamba 19.00 – Sultanahmet (Alman Çeşmesi yanı)

20 Ağustos Cuma 19.00 – Tünel / İstiklal

22 Ağustos Pazar 19.00 – Kadıköy (Beşiktaş İskelesi Yanı)

25 Ağustos Çarşamba 19.00 – Karaköy (Haliç Sahili)

27 Ağustos Cuma 19.00 – Tünel / İstiklal

29 Ağustos Pazar – Şehir Hatları Boğaz Hattı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)