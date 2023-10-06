Hisar Okulları anne oğul müzisyenler Gülsin Onay ve Erkin Onay Piyano-Keman Resitali ile Müzikseverleri Bir Araya Getiriyor

Klasik müziğin genç nesillere sevdirilmesini ve öğrencilerin eğitim gördükleri veya seçtikleri enstrümanların üstün örneklerini izleyebilecekleri bir platform oluşturma hedefiyle, 2018 yılında başlatılan "Feyyaz Berker Klasik Müzik Konserleri" serisi, 2023-2024 sezonunda da büyük bir heyecanla devam ediyor.