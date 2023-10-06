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Hisar Okulları anne oğul müzisyenler Gülsin Onay ve Erkin Onay Piyano-Keman Resitali ile Müzikseverleri Bir Araya Getiriyor

Klasik müziğin genç nesillere sevdirilmesini ve öğrencilerin eğitim gördükleri veya seçtikleri enstrümanların üstün örneklerini izleyebilecekleri bir platform oluşturma hedefiyle, 2018 yılında başlatılan "Feyyaz Berker Klasik Müzik Konserleri" serisi, 2023-2024 sezonunda da büyük bir heyecanla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 09:07
Hisar Okulları anne oğul müzisyenler Gülsin Onay ve Erkin Onay Piyano-Keman Resitali ile Müzikseverleri Bir Araya Getiriyor
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Hisar Okulları, Feyyaz Berker Klasik Müzik Konserleri serisinin bu yılki açılışını “Gülsin Onay-Erkin Onay Piyano ve Keman Resitali” ile başlatıyor. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın keman sanatçısı oğlu Erkin Onay ile birlikte sunacağı piyano-keman resitali, 9 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'da Hisar Okulları’nda müzikseverler ile buluşacak.

Resitalde, klasik müziğinin sevilen isimlerinin bestelerini seslendirecek olan ikili dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2023 16:41
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