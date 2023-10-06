Hisar Okulları anne oğul müzisyenler Gülsin Onay ve Erkin Onay Piyano-Keman Resitali ile Müzikseverleri Bir Araya Getiriyor

Hisar Okulları, Feyyaz Berker Klasik Müzik Konserleri serisinin bu yılki açılışını “Gülsin Onay-Erkin Onay Piyano ve Keman Resitali” ile başlatıyor. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın keman sanatçısı oğlu Erkin Onay ile birlikte sunacağı piyano-keman resitali, 9 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'da Hisar Okulları’nda müzikseverler ile buluşacak.
Resitalde, klasik müziğinin sevilen isimlerinin bestelerini seslendirecek olan ikili dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.
Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)