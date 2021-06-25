Heritage İstanbul Fuarı Yoğun İlgi Görüyor

“Kazlıçeşme Sanat Merkezi’ni halkın kullanımına açtık”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuşmasına Kazlıçeşme Sanat Merkezi hakkında bilgi verdi. 1893 yılında yapılan ve Cephane Hastanesi olarak hizmet veren dönemin unsurlarını yansıtan tarihi binanın restorasyonunu tamamladıklarını belirten Arısoy, “Restorasyon bittikten sonra 2018 yılında bu tarihi dokuyu kültür sanat merkezi haline getirdik. Halkın kullanımına açtık” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Efes’te 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarih var”

Selçuk ve çevresinde 8 bin 600 yıllık kesintisiz bir tarih olduğuna vurgu yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, “Efes ilham veren bir kenttir. Efes’i halk da çok iyi korumuş. Halkla daha fazla bir araya gelmeliyiz” diye konuştu.

“Bodrum’da tarihsel mirasın yanı sıra insani mirası da var”

Bodrum’un İstanbul’un bir mahallesi gibi olduğuna değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “1960’lı yıllarda Bodrum’da yaşayan Cevat Şakir’i (Halikarnas Balıkçısı) Bodrum’un korucuyu tanrısı olarak görüyorum. Bodrum’un tarihsel mirasın yanında birçok ünlü şairin, sanatçının ilgi duyduğu insani mirası da var” dedi. Koronavirüs salgınından sonra Bodrum nüfusunun iki buçuk katına çıktığını belirten Aras, “Bodrum’un tarihi dokusunun tahrip olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Fuara, 36’sı yurt dışından, toplam 131 firma katılıyor. İtalya ve Avusturya’dan oluşan iki ülke pavilyonu kurulan olan fuarda, Belçika, İsveç ve Nijerya olmak üzere toplam beş farklı ülkeden katılımcılar yer alıyor. İtalya paneli hibrit olarak yapıldı. Ankara İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani panelin moderatörlüğü yaptı.

Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel’in “Geçmişe Bakmak, Geleceğe Bakmak” oturumunda Beyazıt Kütüphanesi'’nin restorasyon sürecinden bahsetti.

Gürsel, “1999 Depremi sonrası hasar ören kısımlar vardı. Bunları restore ederek işe başladık. Tarihi dokuyu bozmadan, gelecek nesillere ulaşmasını sağladık” dedi.

Zeytin ağaçlarının binlerce yıllık kökleri kayıt altına alınıyor

Komili’nin Anıt Zeytin Ağaçlarını Koruma hedefiyle yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “Gözümüz gibi Bakıyoruz”dan yola çıkarak hazırlanan anıt zeytin ağaçlarının binlerce yıllık kökleri paneli Bunge Gıda Türkiye Genel Müdürü Turgut Yeğenağa moderatörlüğünde; Prof. Dr. Abdullah Soykan, Doç. Dr. Çetin Şenkul ve Komili Ayvalık Operasyon Ve Zeytinyağı Tadım Müdürü Mehmet Cavlı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Bunge Gıda Türkiye Kıdemli Pazarlama Müdürü Pınar Nokay’ın moderatörlüğünü yaptığı, Beslenme & Diyet Uzmanı Dilara Koçak ile Şef & Yemek Yazarı Ömür Akkor’un paylaştığı bilgiler eşliğinde, fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile keyifli bir sohbete dönüşen Heritage Talks’ta dayanıklılığın, sağlığın, uzun yaşamın simgesi zeytin ağaçlarından elde edilen mucizevi gıda zeytinyağının insan sağlığına olan katkıları ve beslenmedeki faydaları konuşuldu.

Bunge Gıda Türkiye Genel Müdürü Turgut Yeğenağa açıklamasında; “Projemizle ekolojik anlamda önem taşıyan, tarihe tanıklık etmiş anıt zeytin ağaçlarının tespit edilmesini sağlıyor, kayıt ve koruma altına alınmasında öncü oluyoruz. Neslimizin daha iyi bir yaşam sürdürmesi için her biri ayrı ayrı değerli olan anıtsal nitelik taşıyan zeytin ağaçlarımızı gelecek kuşaklara aktarılmasında katkımız olduğu için gururluyuz. Fuar kapsamında gerçekleştirdiğimiz panelimiz ve sohbetimiz ile konuya ilgisi olan kişilerle buluşmamızın farkındalığın artması açısından da çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Ağaçların tescili konusunda çok yol katettik”

Prof. Dr. Abdullah Soykan, “2018’den beri “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” projesinin sözcüsüyüm. Anıt ağaçlarla ilgili çok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Komili ile birlikte tematik çalışma yapmaya başladık. Ağaçların tescilinden sonra bir rapor düzenliyoruz” dedi.

Mehmet Cavlı, “Komili 143 yıldır üreticilerle birlikte ilerliyor. Komili üretimin devam edebilmesi için üreticiye çok destek vermiştir. Komili sadece zeytinyağı satmıyor aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de üretiyor” dedi.

Çetin Şenkul Anadolu tarımının ayrılmaz üçlüsünün tahıl, zeytin ve üzümün olduğunu belirtti. Türkiye’de 12 bin farklı bitki örtüsünün bulunduğunu ve zeytinin de bunlardan biri olduğuna değinen Şenkul, “Zeytin çok az polen üreten bir ürün fakat ekolojik kırılganlıklara da çok iyi uyum sağlayan bir ürün” dedi.

Fuar, sergi alanları, konferanslar, miras sohbetleri ve atölyelerle birbirinden değerli konukları ağırlayan Heritage İstanbul, 25 Haziran Cuma gününe kadar gezilebilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)