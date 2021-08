Harley Quinn ve Kötü Dostları KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nda!

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de her Salı URU organizasyonu ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında bu hafta sinemalar ile eş zamanlı olarak The Suicide Squad: İntihar Timi filmi gösterilecek. 24 Ağustos Salı akşamı yıldızların altında, yemyeşil huzurlu bahçe ortamında beyazperdenin tadını çıkarmak isteyenler The Suicide Squad: İntihar Timi ile aksiyona doyacak.

Suicide Squad serisinin devam filmi olan The Suicide Squad: İntihar Timi, hapishaneden çıkabilmek için çabalayan kötü kahramanlara odaklanıyor. İlk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği filmin konusu kısaca şöyle: Belle Reve, ABD'deki en yüksek ölüm oranına sahip olan hapishanedir. Süper kötülerin tutulduğu bu yerden kurtulmak için her şey göze alınır. Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ve herkesin favori psikopatı Harley Quinn yap ya da öl görevini yerine getirebilmek için bir mahkumlar timi oluşturur. Ekip silahlandırılarak düşmanlarla dolu Corto Maltese adasına bırakılacaktır.

Tüm hijyen önlemleri alındı

Pandeminin başından itibaren aldığı koronavirüs tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam eden KüçükÇiftlik Park, sinema tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kapasite ile ağırlayacak. Online biletleme sisteminin kullanılacağı etkinliklerde misafirler ateş ölçümü yapılarak alana alınacak, ortak alanların hijyeni en üst düzeyde sağlanacak.

Biletler Biletix’te…

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması Takvimi

31 Ağustos Salı Rocketman

7 Eylül Salı Kelebekler

14 Eylül Salı Söz Senettir

21 Eylül Salı Caphernaum

28 Eylül Salı Ahlat Ağacı

5 Ekim Salı Lux Aeterna

