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Harley Quinn ve Kötü Dostları KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nda!

Sinemalarda gösterimi devam eden The Suicide Squad: İntihar Timi eş zamanlı olarak KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın yemyeşil benzersiz atmosferinde 24 Ağustos Salı akşamı sinemaseverlerle buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:06
Harley Quinn ve Kötü Dostları KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nda!
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KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de her Salı URU organizasyonu ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında bu hafta sinemalar ile eş zamanlı olarak The Suicide Squad: İntihar Timi filmi gösterilecek. 24 Ağustos Salı akşamı yıldızların altında, yemyeşil huzurlu bahçe ortamında beyazperdenin tadını çıkarmak isteyenler The Suicide Squad: İntihar Timi ile aksiyona doyacak.

Suicide Squad serisinin devam filmi olan The Suicide Squad: İntihar Timi, hapishaneden çıkabilmek için çabalayan kötü kahramanlara odaklanıyor. İlk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği filmin konusu kısaca şöyle: Belle Reve, ABD'deki en yüksek ölüm oranına sahip olan hapishanedir. Süper kötülerin tutulduğu bu yerden kurtulmak için her şey göze alınır. Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ve herkesin favori psikopatı Harley Quinn yap ya da öl görevini yerine getirebilmek için bir mahkumlar timi oluşturur. Ekip silahlandırılarak düşmanlarla dolu Corto Maltese adasına bırakılacaktır. 

Tüm hijyen önlemleri alındı

Pandeminin başından itibaren aldığı koronavirüs tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam eden KüçükÇiftlik Park, sinema tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kapasite ile ağırlayacak. Online biletleme sisteminin kullanılacağı etkinliklerde misafirler ateş ölçümü yapılarak alana alınacak, ortak alanların hijyeni en üst düzeyde sağlanacak. 

Biletler Biletix’te…

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması Takvimi

31 Ağustos Salı          Rocketman

7 Eylül Salı                  Kelebekler

14 Eylül Salı                Söz Senettir

21 Eylül Salı                Caphernaum

28 Eylül Salı                Ahlat Ağacı

5 Ekim Salı                  Lux Aeterna

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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