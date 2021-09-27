Hançerli Bir Sözünü Daha Tuttu:  Roman Kültür Sanat Ve Eğitim Atölyesi Açıldı

Açılışa Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, CHP İzmir Milletvekili Özcan Puhçu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. 1 yıl önce Avcılar Belediyesi tarafından kurulan ve açılışı ertelenen atölye, kültürel, sanatsal etkinliklere ve kurslara ev sahipliği yapacak.

Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği merkezde okuma yazma, geleneksel halk oyunları, ritm, temel müzik kursları düzenlenmesi planlıyor.

Açılışta konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli;

“Söz verdiğimiz üzere Roman Kültür Sanat ve Eğitim Atölyesi’ni Yeşilkent Mahallemize kazandırdık. Atölye aslında 1 yıldır tamamlanmış vaziyette bekliyor. Pandemi koşulları nedeniyle açılışını gerçekleştiremedik maalesef. Bugünse pandemiye uygun koşullarda hizmet verecek atölyemizi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Bu atölye sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık olacak ve özellikle çocuk ve gençlerimiz bu atölyeden yararlanacak. Avcılar halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Purçu : Hançerli Türkiye’ye örnek ender belediye başkanlarımızdan

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise Avcılar için tarihi bir gün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

En büyük sorunumuz eğitimsizlik. Maalesef bu sorun bugün bir çok yönetici tarafından görmezden geliniyor. Başkan Hançerli göreve gelir gelmez roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Yeşilkent Mahallesi’ne sanat ve eğitim merkezi yapma çalışmaları başlattı. Başkanımıza minnettarım. Gerçekten Türkiye’ye örnek ender belediye başkanlarımızdan. Bu merkezde verilen eğitimlerle çocuklarımızın ufku açılacak. Onlar da buradan aldıkları eğitimle geleceğimize ışık tutacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.