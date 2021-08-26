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Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Kalp Kalbe Gönül Gönüle

İBB, UNESCO Hacı Bektaş-ı Veli yılında büyük bir festivalle tüm canları kalp kalbe, gönül gönüle buluşturuyor. ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, yarın başlıyor. Hacı Bektaş-ı Veli’nin değerlerini, sevgisini ve hoşgörüsünü yansıtmayı amaçlayan festivalde, 45 usta sanatçı Yenikapı’da İstanbullularla buluşacak. Kurum tarihinde ilk kez böyle kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan İBB, festivalin ikinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ağırlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 12:08
Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Kalp Kalbe Gönül Gönüle
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İBB, UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaş Veli’yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak. Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle ertelenen; kardeşliğin, insanlığın ve adaletin buluşması, “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde gerçekleşecek. 27- 29 Ağustos tarihleri arasındaki etkinliklerde 45 usta sanatçı ve 60’a yakın kurum İstanbullularla buluşacak. Söyleşilerin, atölyelerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın hazırlandığı etkinlik serilerinin ikinci gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. 

45 SANATÇI PERFORMANS SERGİLEYECEK

İBB, çağları aşan düşüncesiyle gönüllere taht kurmuş Hacı Bektaş Veli için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda festival düzenleyecek. Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü,   Tolga Sağ,  Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş,   Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem,  Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar,   Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar,   Gani Pekşen, Yılmaz Çelik,  Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever,  Ali Kaya Arı,   Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk,   Hüseyin Beydilli, Yavuz Top,  Özgür Polat ve Serdar Kemal İstanbullularla buluşacak.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri yapılacak. Festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU 2.GÜN KONUŞACAK

Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nin 2.gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlayacak. İkili, Cumartesi akşamı 21.30’dan sonra etkinlik alanını dolduran İstanbullulara hitap edecek. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 26.08.2021 12:14
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