banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
İrfan Dumrul :TBMM için Hazırız Dedi
İrfan Dumrul :TBMM için Hazırız...
Gülhane Parkında Sarnıç Olduğunu Biliyor muydunuz ?
Gülhane Parkında Sarnıç Olduğunu Biliyor...
Zeytinburnu Ramazan Sokak İftarları Devam Ediyor (VİDEOLU)
Zeytinburnu Ramazan Sokak İftarları Devam...
Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır Okul Kurdu
Avcılar Belediyesi Deprem Bölgesinde Çadır...

Gülhane Parkında Sarnıç Olduğunu Biliyor muydunuz ?

Gülhane Park içinde 1.500 yıllık sarnıç olduğunu biliyor muydunuz? İBB Miras unutulan sarnıcı gün yüzüne çıkardı. Özgün dokusuna uygun özenli restorasyon çalışması tamamlandı. Gülhane Parkı Sarnıcı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Nisan 2023 Pazar 11:15
Gülhane Parkında Sarnıç Olduğunu Biliyor muydunuz ?
banner171

İBB MİRAS UNUTULAN SARNICI İSTANBUL’A KAZANDIRDI

Büyükşehir Belediyesi (İBB), unutulmuş tarihi yapıları özgür halleriyle yenileyerek İstanbul’a kazandırmaya devam ediyor. Bebek Sarnıcı, Cendere Sanat, Haliç Sanat’tan sonra, Gülhane Parkı Sarnıcı da şehrin kültür hazinesine kıymetlendirilerek yeniden dahil edildi.

YENİ NESİL MÜZECİLİK

Uzun yıllardır atıl durumda kalan Gülhane Sarnıcı’nda, koruma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Yerebatan Sarnıcından sonra benzer bir yaklaşımla Gülhane Parkı Sarnıcı’nı da İstanbul’a kazandırdı. Çalışmalar kapsamında, karakteristik dokusuyla uyumlu, geri alınabilir özellikte bir yürüyüş platformu yapıya eklendi.

Çağdaş bir aydınlatma sistemiyle sarnıcın iç mekanı, söyleşiler, dinletiler gibi farklı etkinlikler için hazır hale getirildi.

Gülhane Parkı Sarnıcı’yla birlikte yanı başındaki tarihi çeşme de bakım ve onarımdan geçirilerek suya kavuşturuldu. 1911 tarihli kitabesi olan Barok üsluplu zarif çeşme, akan suyuyla kent hayatına yaşam katmaya başladı. İstanbul’un en özel buluşma alanlarından Gülhane Parkı’nda bulunan Gülhane Parkı Sarnıcı’nda, sanatçı Büşra Kölmük’ün “Gelecek Güzel Günler”, “Ojakhi”, “Rüya Odası” gibi heykellerinin sergileneceği “Polen” başlıklı sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

GÜLHANE PARKI SARNICI HAKKINDA

M.S. 5.-7. yüzyıllar arasına tarihlenen Gülhane Parkı Sarnıcı’nı kimin yaptırdığı bilinmiyor. Sarnıcın üzerindeki duvar kalıntıları geçmişte üzerinde bir yapı bulunduğuna işaret ediyor. Sarnıç, Padişah Mehmet Reşat’ın 16 Ekim 1912 tarihinde verdiği izinle İstanbul Şehremini Dr. Cemil Topuzlu tarafından Gülhane Parkı’nın halka açık bir parka dönüştürüldüğü 1913 yılında tespit edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
“Yâ Şehr-i Ramazan” Hat Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
Zeytinburnu Halkı 17 Yıldır Hem Okuyor Hem de Kazanıyor
Zeytinburnu Halkı 17 Yıldır Hem Okuyor Hem de Kazanıyor
Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar…
Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar…
Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” Sergisi Açılıyor
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” Sergisi Açılıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169