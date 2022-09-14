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Göktürk Caz Festivali Başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Göktürk Caz Festivali, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde caz rüzgarı estirecek. 3 gün boyunca sekiz ayrı sanatçı ve topluluğun yer alacağı festivalin kapanış konserini Kerem Görsev Jazz Trio gerçekleştirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 15:12
Göktürk Caz Festivali Başlıyor
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Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Müzik, spor ve sanatın tüm renkleri Eyüpsultan'da olsun istiyoruz. Komşularımız pandemiden dolayı konserleri de özlemişti, biz de bu sene bir ilki gerçekleştirelim istedik. Tüm komşularımızı ve müzikseverleri Göktürk'te düzenleyeceğimiz 1. Caz Festivaline bekliyoruz. Üç gün boyunca sekiz sanatçı ve toplulukla Özgecan Aslan Parkı'ndayız" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Açılış Kübalı Sanatçı Suami Ramirez'den

Festivalin açılışını 16 Eylül Cuma günü; henüz 15 yaşında doğup büyüdüğü Küba'nın renkli müzikal mirasıyla profesyonel sanat hayatına başlayan; bugüne kadar ülkemizin kıymetli müzisyenleri ile aynı sahneyi paylaşan; dünyanın farklı yerlerinde sayısız konserler veren sanatçı Suami Ramirez yapacak.

Ardından sahneye deneyimli müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusu Taylan Erler’in öncülüğündeki Taylar Erler Band çıkacak.

İlk günün kapanışını çocukluk yıllarından beri içinde bulunduğu Klasik Türk Müziği geleneğini incelikli bir anlayışla farklı tını ve arayışlarla birleştiren Jülide Bilgi gerçekleştirecek.

Ülkemizin Dört Kadından Oluşan İlk Quartet Grubu Silva Quartet

İkinci günün açılışını ülkemizin dört kadından oluşan ilk ve tek üflemeli Quartet grubu olan Silva Quartet yapacak. Silva Quartet; klasik batı müziğinden caza, tangodan popüler sentezine yer verdikleri renkli seçkisiyle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Cumartesi gününün kapanışını, ağırlıklı olarak Azeri halk ezgilerini caz alt yapısı ile yorumlayan Nefsazz yapacak. Özgün repertuvarı ile başarılı çalışmalara imza atan topluluk, festivalin renkli isimleri arasında yer alıyor.

Festivalin Kapanışını Caz Müziğin Önde Gelen Piyanisti Kerem Görsev Yapıyor

Son gün ise festivalin minik misafirlerine özel sürpriz bir etkinlikle başlıyor. Çocuk şarkılarının profesyonel müzisyenler ve sanatçılar tarafından icra edildiği; bugüne dek Pera Müzesi, Zorlu PSM, Oyuncak Müzesi gibi birçok noktada her yaştan misafirlerini kucaklayan Baby Concert’in ekibinin caz konsepti olan Baby Jazz gerçekleştirecek.

Ardından sahne konserlerinde birçok farklı dil ve tarzdan esere yer veren; yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazanmış sanatçı Ayşen Zülfikar’ın olacak. Sanatçı; performansının ilk bölümünde müzikal ve film müziklerinin yer alacağı bir repertuvar, ikinci bölümünde Anadolu türkülerinin caz akorları ve mistik tınılarla dinleyiciyle buluşacağı içerik ile dinleyicilerini müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Göktürk Caz Festivali'nin kapanışını ise ülkemizin önde gelen caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev yapacak. Sanatçı; kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio projesi ile dinleyicilerine unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 14.09.2022 17:46
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