Eyüpsultan’da “Geleneksel Sanatçılar Buluşması”

Birbirinden nadide ve bir o kadar değerli eserin yer aldığı serginin açılışı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti.



“BU ZOR SÜREÇTE SANATA VE SANATÇIYA DESTEK VERİLMELİ”

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte sahada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ama sanata ve sanatçıya da destek verilmesi lazım. Sizlerin motivasyonunu yüksek tutmamız lazım. Onun için de sizi sanatla buluşturmamız lazım. Sanatla ilgilenince aynı zamanda toplumsal farkındalığı da ortaya koyabiliyoruz. Sergimizde 41 değerli hocamızın 41 eseri bulunuyor, o yüzden 41 kere maşaallah diyelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte çocukları, gençleri sanata ısındırmak ve sanat dallarının devam etmesini sağlayacak altyapının kurulacağı yer olacak Eyüpsultan.”



CAFERAĞA MEDRESESİ SANAT MERKEZİ OLACAK

“Caferağa Medresesi’nin içerisini de sergi alanı haline getireceğiz inşaallah. Böyle bir sergi salonunun Eyüpsultan içerisinde olmasının da ilçemize ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Sanatın her bölümünde olacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler hangi sanat dalıyla ilgilenmek istiyorlarsa hepsinin bir karşılığı Eyüpsultan Belediyesinde olacaktır.”



Bu arada sergide eserleri yer alan sanatçılar adına kürsüye gelerek bir konuşma yapan hat, ebru sanatçısı ve şair Fuat Başar, Başkan Deniz Köken’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını temenni etti.



İSTANBUL BELEDİYELERİ ARASINDA İLK DİJİTAL SERGİ

Açılan sergi aynı zamanda İstanbul’daki belediyeler arasında açılan ilk dijital sergi olma özelliği taşıyor. Sergiyi gezmek için Eyüpsultan’a gelme imkanı bulamayan vatandaşlar http://sergi.eyupsultan.bel. tr/ adresinden dijital ortamda ziyaret edebilecekler.



41 SANATÇININ 41 ESERİ SERGİLENİYOR

Sergide; hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi geleneksel sanatlarda çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eseri sanatseverlerle buluştu.

Birbirinden değerli 41 sanatçının eserine ev sahipliği yapacak olan Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi 21 Ekim – 06 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.