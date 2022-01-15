Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak

Esenyurt’ta ilk kez geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali başladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin "Görkemli Hatıralar" programı ile başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olduğu programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Büyük Şairimiz Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

ESENYURT EDEBİYAT VE SANAT FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Başkan Bozkurt, canlı yayın programının ardından CHP İstanbul Milletvekilleri Tezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Demokrat Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, Yazar Zeynep Oral, Usta Belgeselci Nebil Özgentürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Esenyurt Kent Konseyi, STK temsilcileri ve Esenyurtlu vatandaşlar ile birlikte Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Birçok yayınevinin katıldığı kitap fuarı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurtlu vatandaşlar birçok ünlü yazar, şair ve edebiyatçının katıldığı festivalde sanata ve edebiyata adeta doydu. Ayrıca Esenyurtlular festivalin heyecanını yaşarken Esenyurtlu çocuklar da eski belediye bahçesinde kurulan Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile doyasıyla eğlendi.

“TÜRKİYE'YE DAMGASINI VURACAK ÖNEMLİ BİR FESTİVALE DÖNÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Festival kapılarını edebiyat ve sanatseverlere açan Başkan Bozkurt, "Çok heyecanlıyım" diyerek Esenyurt'un on gün boyunca kültür ve sanatın merkezine dönüşmesinden sevinç duyduğunu ifade etti. Başkan Bozkurt, “Böyle bir etkinliği yapmış olmak hakikaten çok değerli. Uzun yıllardır istediğim; yaşama dokunmak, yaşamın zorluklarına dokunmak adına çok önemli bir şey. Özellikle Esenyurt'u oluşturan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü olan gençlerin birbirlerini sevmeleri, kaynaşmaları, bir arada yaşamaları adına kültürle, sanatla ve herkesin birbirini anlayacağı bu duygu dilini öğrenmekle çok şey kazanacaklarını düşünüyorum. İlginin yüksek olması da beni çok sevindirdi. Hakikaten başlangıcından itibaren çok değerli insanlar geldiler. Burada müthiş de bir ilgi var. İnşallah bundan sonra da daha güzellikleri olacak. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'ye damgasını vuracak önemli bir festivale dönüşeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

On gün boyunca devam edecek olan festival, 16 Ocak Pazar günü Barış İnce, Akın Birdal, Sinan Meydan ve Nasuh Mahruki’nin programıyla devam edecek. İmza günü, söyleşi ve tiyatroların olduğu program akışı ise şöyle:

SAAT: 12.00

BARIŞ İNCE / YAZARLIK ATÖLYESİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 13.00

ŞEYMA ÇEKİCİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

(ÇOCUKLARA YÖNELİK)

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

SiNEMA SALONU

SAAT: 13.00

AKIN BİRDAL

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 13.00

EMRULLAH ÖZDEMİR

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

IŞIK ÖĞÜTÇÜ

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

AHMET HALDUN TERZİOĞLU

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

DR. OĞUZHAN KARAGÜL

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 14.00

OYA ÖZER

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 14.00

NASUH MAHRUKİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 15.00

ASAF TAHİR / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

ŞİİR DİNLETİSİ

SU GÖSTERİ SANATLARI

ZAFER DEVRİM ERDEN

DENİZ ÖZEN BAŞARAN - ERKAN DOĞAN

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 16.00

BARIŞ İNCE - LATİFE TEKİN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 17.00

SİNAN MEYDAN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 19.30

YARALARIM AŞKTANDIR

NAZAN KESAL / TİYATRO

ŞEHİT EROL OLÇOK KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

ÜCRETSİZ / BİLETLİ

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)