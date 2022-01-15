Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak

Esenyurt’ta ilk kez geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali başladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin "Görkemli Hatıralar" programı ile başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olduğu programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Büyük Şairimiz Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anıldı.
İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner
ESENYURT EDEBİYAT VE SANAT FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Başkan Bozkurt, canlı yayın programının ardından CHP İstanbul Milletvekilleri Tezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Demokrat Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, Yazar Zeynep Oral, Usta Belgeselci Nebil Özgentürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Esenyurt Kent Konseyi, STK temsilcileri ve Esenyurtlu vatandaşlar ile birlikte Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Birçok yayınevinin katıldığı kitap fuarı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurtlu vatandaşlar birçok ünlü yazar, şair ve edebiyatçının katıldığı festivalde sanata ve edebiyata adeta doydu. Ayrıca Esenyurtlular festivalin heyecanını yaşarken Esenyurtlu çocuklar da eski belediye bahçesinde kurulan Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile doyasıyla eğlendi.
“TÜRKİYE'YE DAMGASINI VURACAK ÖNEMLİ BİR FESTİVALE DÖNÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”
Festival kapılarını edebiyat ve sanatseverlere açan Başkan Bozkurt, "Çok heyecanlıyım" diyerek Esenyurt'un on gün boyunca kültür ve sanatın merkezine dönüşmesinden sevinç duyduğunu ifade etti. Başkan Bozkurt, “Böyle bir etkinliği yapmış olmak hakikaten çok değerli. Uzun yıllardır istediğim; yaşama dokunmak, yaşamın zorluklarına dokunmak adına çok önemli bir şey. Özellikle Esenyurt'u oluşturan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü olan gençlerin birbirlerini sevmeleri, kaynaşmaları, bir arada yaşamaları adına kültürle, sanatla ve herkesin birbirini anlayacağı bu duygu dilini öğrenmekle çok şey kazanacaklarını düşünüyorum. İlginin yüksek olması da beni çok sevindirdi. Hakikaten başlangıcından itibaren çok değerli insanlar geldiler. Burada müthiş de bir ilgi var. İnşallah bundan sonra da daha güzellikleri olacak. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'ye damgasını vuracak önemli bir festivale dönüşeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
On gün boyunca devam edecek olan festival, 16 Ocak Pazar günü Barış İnce, Akın Birdal, Sinan Meydan ve Nasuh Mahruki’nin programıyla devam edecek. İmza günü, söyleşi ve tiyatroların olduğu program akışı ise şöyle:
SAAT: 12.00
BARIŞ İNCE / YAZARLIK ATÖLYESİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
SAAT: 13.00
ŞEYMA ÇEKİCİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
(ÇOCUKLARA YÖNELİK)
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
SiNEMA SALONU
SAAT: 13.00
AKIN BİRDAL
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
SAAT: 13.00
EMRULLAH ÖZDEMİR
İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT
SAAT: 13.00
IŞIK ÖĞÜTÇÜ
İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT
SAAT: 13.00
AHMET HALDUN TERZİOĞLU
İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT
SAAT: 13.00
DR. OĞUZHAN KARAGÜL
İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT
SAAT: 14.00
OYA ÖZER
İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT
SAAT: 14.00
NASUH MAHRUKİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 15.00
ASAF TAHİR / İMZA GÜNÜ
YAYINEVİ STANT
SAAT: 15.00
ŞİİR DİNLETİSİ
SU GÖSTERİ SANATLARI
ZAFER DEVRİM ERDEN
DENİZ ÖZEN BAŞARAN - ERKAN DOĞAN
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
BARIŞ İNCE - LATİFE TEKİN
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
SAAT: 17.00
SİNAN MEYDAN
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
SAAT: 19.30
YARALARIM AŞKTANDIR
NAZAN KESAL / TİYATRO
ŞEHİT EROL OLÇOK KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
ÜCRETSİZ / BİLETLİ
Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)