banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,072.93
ALTIN
789.97
DOLAR
13.52
STERLİN
18.58
EURO
15.48
Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak
Esenyurt 10 Gün Süre İle...
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu Etme Çabasında Asla Olmadık, Olmayacağız
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu...
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı Protesto...
Anketimize 4 Bin 200 Kişi Katıldı
Anketimize 4 Bin 200 Kişi...

Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali vatandaşlara kapılarını açtı. İlçe tarihinde ilk defa gerçekleştirilen festival, sanat ve edebiyatseverleri Esenyurt’ta buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:25
Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak
banner171

Esenyurt’ta ilk kez geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali başladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin "Görkemli Hatıralar" programı ile başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olduğu programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Büyük Şairimiz Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

ESENYURT EDEBİYAT VE SANAT FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Başkan Bozkurt, canlı yayın programının ardından CHP İstanbul Milletvekilleri Tezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Demokrat Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, Yazar Zeynep Oral, Usta Belgeselci Nebil Özgentürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Esenyurt Kent Konseyi, STK temsilcileri ve Esenyurtlu vatandaşlar ile birlikte Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Birçok yayınevinin katıldığı kitap fuarı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Esenyurtlu vatandaşlar birçok ünlü yazar, şair ve edebiyatçının katıldığı festivalde sanata ve edebiyata adeta doydu. Ayrıca Esenyurtlular festivalin heyecanını yaşarken Esenyurtlu çocuklar da eski belediye bahçesinde kurulan Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile doyasıyla eğlendi.

TÜRKİYE'YE DAMGASINI VURACAK ÖNEMLİ BİR FESTİVALE DÖNÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Festival kapılarını edebiyat ve sanatseverlere açan Başkan Bozkurt, "Çok heyecanlıyım" diyerek Esenyurt'un on gün boyunca kültür ve sanatın merkezine dönüşmesinden sevinç duyduğunu ifade etti. Başkan Bozkurt, “Böyle bir etkinliği yapmış olmak hakikaten çok değerli. Uzun yıllardır istediğim; yaşama dokunmak, yaşamın zorluklarına dokunmak adına çok önemli bir şey. Özellikle Esenyurt'u oluşturan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü olan gençlerin birbirlerini sevmeleri, kaynaşmaları, bir arada yaşamaları adına kültürle, sanatla ve herkesin birbirini anlayacağı bu duygu dilini öğrenmekle çok şey kazanacaklarını düşünüyorum. İlginin yüksek olması da beni çok sevindirdi. Hakikaten başlangıcından itibaren çok değerli insanlar geldiler. Burada müthiş de bir ilgi var. İnşallah bundan sonra da daha güzellikleri olacak. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'ye damgasını vuracak önemli bir festivale dönüşeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

On gün boyunca devam edecek olan festival, 16 Ocak Pazar günü Barış İnce, Akın Birdal, Sinan Meydan ve Nasuh Mahruki’nin programıyla devam edecek. İmza günü, söyleşi ve tiyatroların olduğu program akışı ise şöyle:

SAAT: 12.00

BARIŞ İNCE / YAZARLIK ATÖLYESİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 13.00

ŞEYMA ÇEKİCİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

(ÇOCUKLARA YÖNELİK)

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

SiNEMA SALONU

SAAT: 13.00

AKIN BİRDAL

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 13.00

EMRULLAH ÖZDEMİR

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

IŞIK ÖĞÜTÇÜ

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

AHMET HALDUN TERZİOĞLU

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

DR. OĞUZHAN KARAGÜL

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 14.00

OYA ÖZER

İMZA GÜNÜ - YAYINEVİ STANT

SAAT: 14.00

NASUH MAHRUKİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 15.00

ASAF TAHİR / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

ŞİİR DİNLETİSİ

SU GÖSTERİ SANATLARI

ZAFER DEVRİM ERDEN

DENİZ ÖZEN BAŞARAN - ERKAN DOĞAN

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 16.00

BARIŞ İNCE - LATİFE TEKİN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 17.00

SİNAN MEYDAN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

SAAT: 19.30

YARALARIM AŞKTANDIR

NAZAN KESAL / TİYATRO

ŞEHİT EROL OLÇOK KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

ÜCRETSİZ / BİLETLİ

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

  

Son Güncelleme: 15.01.2022 18:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orasını Es Geç Oyunu İzleyicisi İle Buluştu
Orasını Es Geç Oyunu İzleyicisi İle Buluştu
İBB İlk Kez ‘Çocuk Hakları Festivali’ Düzenleyecek
İBB İlk Kez ‘Çocuk Hakları Festivali’ Düzenleyecek
Zeytinburnu Kültür Sanat, “Edebiyat Ne Söyler?” Söyleşi Programında Dr. Peyami Safa Gülay’ı Ağırladı
Zeytinburnu Kültür Sanat, “Edebiyat Ne Söyler?” Söyleşi Programında Dr. Peyami Safa Gülay’ı Ağırladı
Cumhuriyet Konseri’nde ‘Millet Bahçesi’ Sürprizi
Cumhuriyet Konseri’nde ‘Millet Bahçesi’ Sürprizi
Uluslararası Müzik ve Halk Dansları, Büyük İlgiyle İzlendi
Uluslararası Müzik ve Halk Dansları, Büyük İlgiyle İzlendi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169