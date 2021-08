Engelsiz Filmler Festivali'nden “Çocuklar İçin Animasyonlar''

Festival'in birbirinden özel hikâyelerle keyifli bir anlatı sunacak “Çocuklar İçin” seçkisinde bu yıl 9 animasyon film yer alıyor.

Festival'in “Çocuklar İçin” seçkisinde bu yıl; Christoph Sarow’un; Tom ve kuzeni Matthias’ın yazı geçirdikleri çiftlikte üstlendikleri görevler ve Tom’un yaşadığı büyüme yolculuğunu anlatan filmi Blieschow, Yaprak Moralı ve Are Austnes’nin soğuk bir kış gecesinde yiyecek arayan aç bir tilkinin girdiği çiftlikte başından geçenleri işleyen filmi Cüce ve Tilki (The Tomten and the Fox), Henning Backhaus’un Çorap Ingbert’in Viyana’daki bir orkestraya kontrabasçı pozisyonu için başvurmasını konu alan filmi Dünyanın En İyi Orkestrası (The Best Orchestra in the World), Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte ve Zoé Devise’ın küresel ısınma nedeniyle sürgüne gönderilen iki kutup ayısının yol boyunca boz ayılarla yaşadıkları maceraları anlatan filmleri Göçmenler (Migrants), Joost van den Bosch ve Erik Verkerk’in temizlik düşkünü bir ahtapotun eğlenceli hikayesini işleyen filmleri Mürekkep (Ink – Inkt), Gerd Gockell ve Jesús Pérez’in yabancılara karşı hoşgörüye odaklanan filmleri Siyah Beyaz / Black and White, Marjolaine Perreten’in ormanda gerçekleşecek yarış için terk edilmiş bir bisikletin parçalarını toplayan hayvanların macerasını perdeye taşıyan filmleri Sonbaharın Son Günü (The Last Day of Autumn), Vera van Wolferen’in vahşi doğa ve tropik kuşlarla dolu pastoral bir ada arayan Jeep’in kaçışın mümkün olmadığı turist kapanına düşüşünü işlediği filmi Turist Kapanı (Tourist Trap) ve Aliona Baranova’nın küçük bir kızdan sonbahar yaprağı alan bir denizcinin anılarının peşine düşmesini anlattığı Yaprak (Leaf - Lístek) minik sinemaseverlerin izleyeceği filmler olacak

Tüm Gösterimler Ücretsiz

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebileceği Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival. comadresinden ulaşılabilir.

