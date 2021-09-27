Engellilerin TEKNOFEST 2021 heyecanı

Selçuk Bayraktar’la buluştular

Öğrenciler, Bilim Merkezi Atölyeleri’nden savunma sanayisinin araçlarının yer aldığı sergi alanlarına kadar her yeri gezdi. Kursiyerler, yerli otomobil TOGG ile Akıncı TİHA ve GÖKBEY ile uçan araba Cezeri’yi çok beğendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarını da ilgiyle inceleyen ziyaretçiler bol bol fotoğraf da çekildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’la görüşen engelliler, birlikte fotoğraf çekildi. Bayraktar’da ziyaretlerinden dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)







