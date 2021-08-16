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Emre Kınay, "Bir Pandemilik Canı Varmış Tiyatronun''

Duru Tiyatro, yeni sezona sıradışı bir Shakespeare kolajıyla hazırlanıyor. Irmak Bahçeci’nin Shakespeare’in cümlelerini kullanarak yazdığı, yepyeni bir hikâye anlatan oyunu “Irgat”ı Emrah Eren yönetiyor, ırgatı Emre Kınay canlandırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:07
Emre Kınay, "Bir Pandemilik Canı Varmış Tiyatronun''
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Milliyet Sanat’ın Ağustos 2021 sayısında Ece Saruhan’a konuşan Emre Kınay “Bir pandemilik canı varmış tiyatronun” derken, herkesi kültür sanata sahip çıkmaya davet ediyor. Emrah Eren ise yarı açık bir tiyatro salonuna dönüştürmeyi düşündükleri inşaattan yola çıkarak hayata geçirdikleri “Irgat” oyununun yolculuğunu anlatıyor.

 Kitabevleri ve marketlerde okurlarını bekleyen Milliyet Sanat ayrıca, dergiyi 0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezini arayarak satın alan okurların kapısına kadar götürüyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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