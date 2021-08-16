Milliyet Sanat’ın Ağustos 2021 sayısında Ece Saruhan’a konuşan Emre Kınay “Bir pandemilik canı varmış tiyatronun” derken, herkesi kültür sanata sahip çıkmaya davet ediyor. Emrah Eren ise yarı açık bir tiyatro salonuna dönüştürmeyi düşündükleri inşaattan yola çıkarak hayata geçirdikleri “Irgat” oyununun yolculuğunu anlatıyor.

Kitabevleri ve marketlerde okurlarını bekleyen Milliyet Sanat ayrıca, dergiyi 0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezini arayarak satın alan okurların kapısına kadar götürüyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)