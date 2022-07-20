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Dünyanın Kapıları

ISTANBUL CONCEPT sponsorluğunda, İstanbul Yaratıcı Endüstriler Derneği ve Hakan Kürklü Artist Community iş birliği ile gerçekleşen “Dünyanın Kapıları Resim Yarışması”nın kazananlarından altı parlak yeteneğin eserlerinin sergilendiği karma sergi Dünyanın Kapıları, Istanbul Concept Gallery’de açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:57
Dünyanın Kapıları
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Baksı Müzesi kurucusu, ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan’ın ilk ziyaretçilerinden
biri olduğu Dünyanın Kapıları sergisinde genç sanatçılar Badem Kocalar, Emine Bıyıklı,
Emine Dikici, Esra Kürtür, Göksu Yurtseven ve Zeynep Abacı’nın yağlıboya eserleri yer alıyor.
“Yarışma yazılır ama dayanışma okunur” sloganı ile dikkat çeken Dünyanın Kapıları Resim
Yarışması’na şartnameye uygun eser gönderen 149 ressam katılmıştı. Yarışmanın birincisi
Belit Sak’a 2021 yılı sonunda kişisel sergi düzenlenmişti. Tüm bu sürecin layıkıyla geçmesinde
jüri üyeleri Yalçın Gökçebağ, Mahir Güven, Bahri Genç, Işıl Gönen ve Işık Gençoğlu’nun titiz
çalışmaları etken oldu.
Dünyanın Kapıları karma sergisi 30 Temmuz’a kadar pazar-pazartesi günleri hariç her gün
Istanbul Concept Gallery’de izlenebilir.
Kaynak: İstanbul Times Haber / İTHA

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