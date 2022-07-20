Dünyanın Kapıları

ISTANBUL CONCEPT sponsorluğunda, İstanbul Yaratıcı Endüstriler Derneği ve Hakan Kürklü Artist Community iş birliği ile gerçekleşen “Dünyanın Kapıları Resim Yarışması”nın kazananlarından altı parlak yeteneğin eserlerinin sergilendiği karma sergi Dünyanın Kapıları, Istanbul Concept Gallery’de açıldı.