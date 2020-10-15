banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu’nda Boşanan Eşlerin Tartışması Ölüm Getirdi
Son Dakika
Zeytinburnu’nda Boşanan Eşlerin Tartışması Ölüm...
‘TÜİK yüzde 13,4 dese de, gerçek işsizlik oranı yüzde 31’dir’
Son Dakika
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans...
Bahçelievlerspor’dan Cihan Kilerci’ye ziyaret
Son Dakika
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Son Dakika
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını...

Dünyanın Bütün Ritimleri CRR’de Buluştu!

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda, dün akşam gerçekleştirilen ETNORİTMİX konserinde “dünya müziği şöleni” yaşandı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
15 Ekim 2020 Perşembe 12:37
Dünyanın Bütün Ritimleri CRR’de Buluştu!
banner171

Hindistan’dan, İran’dan, İspanya’dan ve Türkiye’den perküsyon ustalarının ülkelerine has enstrümanlarıyla gerçekleştirdikleri konser, müzikseverleri doğunun ve batının bütün ritimleri ile buluşturdu.

İSTANBUL TİMES HABER HÜSEYİN ÇETİNER

Ritim alanında dünyada birer ekol olan ülkelerin müziklerinin etnik ritim ve etnik birer melodi enstrümanları ile birlikte sunulduğu konserde Türk müzisyenler ise doğu ile batı arasında bir köprü oluşturdu.İ

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Nihar Mehta tabla, Rishab Prasanna bansuri, Adrian Elissen gitar, Antal Steixner cajon, Sedat Anar santur, Selahattin Anar tombak, Recep Ordu erbane, Fahrettin Yarkın daire, def, bendir, Ferruh Yarkın darbuka, bendir, kanun, Bekir Sakarya asma davul, akordiyon, Nağme Yarkın ise İstanbul kemençesi ile yer aldı.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 15.10.2020 12:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CRR Türk Müziği Topluluğu Şarkıları Öyküleriyle Buluşturdu
CRR Türk Müziği Topluluğu Şarkıları Öyküleriyle Buluşturdu
BABACAN: “Norşin’deki, Hizan’daki evlatlarımıza eşit eğitim imkanı sağlanmalıdır”
BABACAN: “Norşin’deki, Hizan’daki evlatlarımıza eşit eğitim imkanı sağlanmalıdır”
İBB'den Kız Çocuklarına Başucu Kitabı
İBB'den Kız Çocuklarına Başucu Kitabı
Açık Havada Her Akşam Bir Usta
Açık Havada Her Akşam Bir Usta
Türk Tarihine İlgi Duyuyor, Türkiye’den Arkadaş Edinmek İstiyorlar
Türk Tarihine İlgi Duyuyor, Türkiye’den Arkadaş Edinmek İstiyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169