Dünyanın Bütün Ritimleri CRR’de Buluştu!

Hindistan’dan, İran’dan, İspanya’dan ve Türkiye’den perküsyon ustalarının ülkelerine has enstrümanlarıyla gerçekleştirdikleri konser, müzikseverleri doğunun ve batının bütün ritimleri ile buluşturdu.

İSTANBUL TİMES HABER HÜSEYİN ÇETİNER

Ritim alanında dünyada birer ekol olan ülkelerin müziklerinin etnik ritim ve etnik birer melodi enstrümanları ile birlikte sunulduğu konserde Türk müzisyenler ise doğu ile batı arasında bir köprü oluşturdu.İ

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Nihar Mehta tabla, Rishab Prasanna bansuri, Adrian Elissen gitar, Antal Steixner cajon, Sedat Anar santur, Selahattin Anar tombak, Recep Ordu erbane, Fahrettin Yarkın daire, def, bendir, Ferruh Yarkın darbuka, bendir, kanun, Bekir Sakarya asma davul, akordiyon, Nağme Yarkın ise İstanbul kemençesi ile yer aldı.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)