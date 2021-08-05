DKTT ve Evdeki Saat Sevenleri KüçükÇiftlik Park’ta Buluşacak!

Birbirinden keyifli konser, eğlence ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Park, 29 Ağustos Pazar günü sahnesinde Türk alternatif rock müziğinin yükselen ismi Dolu Kadehi Ters Tut’u ağırlayacak. Vokalist Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından 2014 yılında kurulan grup, konserde Mart ayında yayınlanan kendi adını taşıyan ilk albümleri “DKTT”den şarkılarının yanı sıra Yapma N’olursun, Karanlık, Yangın, Sevdirmeden Gidemezsin gibi beğenilen parçalarını KüçükÇiftlik Park sahnesinden şehre doğru seslendirecek.

29 Ağustos akşamüstü yüzdeyüz müzik Evdeki Saat ile başlayacak. Anadolu Rock, Indie Rock, Grunge ve Indie Pop sound’ları harmanlayan ve alternatif ruhunu koruyan Evdeki Saat; kitlelerce tanınmasını sağlayan Uzunlar ile Hiç Uyanmasam, Zaman Mekân, Dibine Kadar gibi sevilen şarkılarıyla alternatif müzik takipçilerini akşama hazırlayacak.

On yedi bin kişilik mekanda pandemi tedbirleri kapsamında iki bin civari kişinin ağırlanacağı etkinlikte öncekilerde olduğu gibi tüm önlemler üst düzeyde alınıyor. Sürekli temizlik ve dezenfeksiyon yapılan ve HES kodu ibraz etmeyen misafirleri kabul etmeyen KüçükÇiftlik Park’ın içinde ve dışında uyarı anonsları yapılıp, ateş ölçümü, maske temini, dezenfektan ünitelerinin kullanımı ve biletleme ile yeme içme alanında temassız işlemler sürdürülecek.

KüçükÇiftlik Park’ın Kapıları Tüm Müzik Sektörüne Açık

KüçükÇiftlik Park, yıllardır birlikte yürüdüğü ve pandemi yasakları sebebiyle yaklaşık iki yıldır etkinlik yapamayan müzik organizatörleri ile kötü günleri geride bırakmak adına kolları sıvadı. Sektöre yeniden kapılarını açan KüçükÇiftlik Park, farklı iş birlikleriyle tüm dostlarına imkan ve mekan sağlayıp müzik severleri keyifli konserlerde buluşturarak sektörün yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.

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Kapı açılış: 16.00

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)