CRR’DE Yeni Sezon Bu Akşam Başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni kültür sanat yılını pandemi önlemleri ve kaliteli programlarla başlatıyor. Sezon Minimal’i tanıtarak yeni repertuvarıyla perdelerini açan Şehir Tiyatroları’nın ardından, Cemal Reşit Rey Konser Salonu da (CRR) konser sezonunu başlıyor. Türkiye’nin klasik müzik için tasarlanmış ilk konser salonu CRR’de yeni sezonun ilk etkinliğinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sahne alıyor. Şef Ender Sakpınar’ın viyolonselde Gautier Capuçon ile sahne paylaşacağı konser, saat 21.00’de başlıyor.

TEK TEMAS MÜZİKLE

Geçtiğimiz sanat döneminde Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur yönetiminde kaybettiği seyircisini tekrar yakalayan CRR, salgın nedeniyle ara verdiği etkinliklerini, müzikseverlere güvenli ortam sunmak için aldığı tedbirlerle yeniden gerçekleştiriyor. Ekim ve Kasım ayında 38 konserin gerçekleşeceği CRR’de önlemler kapsamında her etkinlik öncesi salonlar dezenfekte edilecek. 60 dakikayı geçmeyecek konserlerde yaylı çalgılar maskeli, nefesli çalgılar özel olarak yapılan koruyucu ekranlar arkasında çalacak. Oturma kapasitesinin üçte bir oranına indirildiği salonlarda, 65 yaş üstü müzikseverlere düşünülerek birçok konserin iki defa peş peşe verilmesi kararlaştırıldı.

Ülkeler arası yolculuklardaki kısıtlamalara rağmen yeni sezon programında İstanbullu iyi müzikle buluşmaya devam edecek. Viktoria Mullova, Jordi Savall ve Stephen Kovacevich gibi efsanevi isimlerin yer aldığı programlarda, Beethoven’ın 250'nci doğum yılındabestecinin eserlerini salgın gerçeğiyle bir araya getiren çağdaş dans projesi de bulunuyor.