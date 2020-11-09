CRR’de Atatürk’ü Anma Konseri

Adını Atatürk’ü tanımış, onun yüreklendirmesiyle ilk Türk operasını bestelemiş olağanüstü müzik adamı Ahmet Adnan Saygun’dan alan Camerata Saygun Oda Orkestrası,konserde E. Grieg’in Ase'nin Ölümü ve Holberg Suite 2. Bölümünün yanı sıra, A. Adnan Saygun’un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 1, 1. ve 4. bölümlerini de seslendirecek.
Orkestra, Cumhuriyet’in eseri olan konservatuarlarımızdaki usta müzisyenleri ve öğrencilerini bir araya getirmesi açısından önem taşıyor. Anma günü, klasik ve çağdaş müziğin en güzel ağıtlarını, iki usta oyuncunun okumaları ile birlikte sunuyor. Konserde ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler de seslendiriliyor.
Okuyucular: Sevinç Erbulak, Mehmet Avdan
Program:
E. Grieg (1843 - 1907)Ase'nin Ölümü
E. Grieg (1843 - 1907)Holberg Suite2. bölüm
A. Adnan Saygun (1907 - 1991) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11. ve 4. bölümler
Anonim Selanik Türküsü
Anonim İzmir'in Kavakları
Anonim Sarı Zeybek Orkestra için düzenleyen Salih Kartal
Camerata Saygun Oda Orkestrası
Prof. Nuri İyicil tarafından 2005 yılında kuruldu. Eskişehir Festivali, St Petersburg Festivali, Süreyya Operası, Cemal Reşit Rey Salonu, Ankara Devlet Konser Salonu, Avusturya Kültür, Caddebostan Kültür Merkezi, İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi, Çeşme Uluslararası Müzik Festivali gibi salon ve festivallerde yer aldı. Halen konserlerine Prof. Çiğdem İyicil'in genel sanat yönetmenliğinde ve Uluslararası Nuri İyicil Derneği ile Maltepe Üniversitesi (Orchestra in Residence) iş birliğinde devam etmektedir.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)