banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1461.69
ALTIN
484.19
DOLAR
8.4355
STERLİN
11.5984
EURO
9.8899
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık Çalışması
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık...
Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 Saat Süren Bir Programla Andı
Kadıköy Marmara Depremi'ni 24 Saat...
İmamoğlu: “Popülist Yöneticilerin Aldığı Kararlar Bizi Büyük Bedellerle Yüzleştiriyor”
İmamoğlu: “Popülist Yöneticilerin Aldığı Kararlar...
İmamoğlu: Cemevlerine Yaptığımız Hizmetler Asla Bir Lütuf Değildir”
İmamoğlu: Cemevlerine Yaptığımız Hizmetler Asla...

 CRR Senfoni Orkestrası’ndan “Dansa Davet”

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası’nın “İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisi “Dansa Davet” konseri ile devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 16:23
 CRR Senfoni Orkestrası’ndan “Dansa Davet”
banner171

Salgın nedeniyle canlı müzikten uzak kalan İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası’nın  “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisinin üçüncü konseri olan “Dansa Davet”, 20 Ağustos Cuma saat 20.30’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. Konser, 21 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de Topkapı Şehir Parkı’nda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak’ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası, konserde genç keman sanatçısı İdil Yunkuş’a eşlik edecek. 19 yaşındaki sanatçı İdil Yunkuş’un, Saint- Saens'in "Havanaise" eserini seslendireceği konser programında ayrıca Saint- Saens'in “Samson ve Dalila” eserinden “Bachanale”, A. Borodin'in Poloveç Dansları ile U.C. Erkin'in Köçekçe'si de yer alıyor. 

Klasik müziği kentin iki yakasındaki parklarda ve meydanlarda İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası’nın 21 Ağustos Cumartesi akşamı Topkapı Şehir Parkı’nda ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilirken Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen “İstanbul’da Senfonik Yaz” konserler dizisin son konseri olan “Masallar”  ise 17 Eylül Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, ertesi gün de yine ücretsiz olarak Kalamış Sahil’de gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'nin Onardığı Fenerbahçe Vapuru, Yeniden Koç Müzesi'nde
İBB'nin Onardığı Fenerbahçe Vapuru, Yeniden Koç Müzesi'nde
İstanbul’a Kulak Ver!
İstanbul’a Kulak Ver!
Üsküdar'da “2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi” Sanatseverlerle Buluştu
Üsküdar'da “2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi” Sanatseverlerle Buluştu
İstanbul Modern’de “Etkileşimler” Sergisi
İstanbul Modern’de “Etkileşimler” Sergisi
Emre Kınay, "Bir Pandemilik Canı Varmış Tiyatronun''
Emre Kınay, "Bir Pandemilik Canı Varmış Tiyatronun''

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169