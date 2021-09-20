 CRR Senfoni Orkestrası “Masallar” ile İstanbulluları Büyüledi

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği konserde, şef Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, soprano Hale Soner Kekeç’e eşlik etti. J. Offenbach’ın “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle Operetlerden aryalar, P. İ. Çaykovski’nin “Fındıkkıran” Süiti ve P. Dukas’ın “Sihirbazın Çırağı” eserlerinin seslendirildiği konserde CRR Senfoni Orkestrası ve soprano Hale Soner Kekeç’in performansı büyük beğeni topladı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun ardından Kalamış Atatürk Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde Cem Mansur, CRR Konser Salonu’nun 2021-2022 sezonunun açılış programını da seyircilere duyurdu. 1.İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında dünyaca ünlü müzisyenleri ağırlayacak olan CRR Konser Salonu ekim ayında dopdolu bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)