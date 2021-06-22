 CRR Senfoni Orkestrası Klasik Müziği Açık Havaya Taşıyor

“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı şöyle;
Büyük Bir Gece Müziği
3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Cem Mansur
Solist: Murat Usanmaz, gitar
F. Mendelssohn (189-1847) "Bir Yaz Gecesi Rüyası" (Uvertür, Scherzo, Nocturne, Düğün Marşı) parantez içindekiler bilboard ve afişlerde olmamalı, sadece web sayfasında)
J. Rodrigo (1901-1999) Gitar Konçertosu “Aranjuez"
M. Mussorgsky (1839-1881) “Çıplak Dağda bir Gece”
Bir Yaz Akşamı
30 Temmuz Cuma saat:19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
31Temmuz Cumartesi saat:20.00 /Maltepe Sahil (ücretsiz)
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Can Okan
Solist: Çağ Erçağ, viyolonsel
M. İ. Glinka (1804-1857) “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”
G. Fauré ((1845-1924) “Elégie"
A. Glazunov (1865-1936) “Yaz”
P. İ. Çaykovski (1840-1893) İtalyan Kapriçyosu
Dansa Davet
20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı Parkı
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak
Solist: İdil Yünkuş, keman
C. Saint-Saens (1835-1921) “Samson ve Dalila”dan Bachanale
“Havanaise"
A. Borodin (1833-1887) Poloveç Dansları
U. C.Erkin (1906-1972) Köçekçe
Masallar
17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil(ücretsiz)
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Cem Mansur
Solist: Hale Soner Kekeç, sopranoJ. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle
Operetlerden Aryalar
P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti
P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı