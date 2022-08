''Çocuklar İçin'' Seçkisi Geleceğin Sinemacılarını Bekliyor

Puruli Kültür Sanat tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 17-23 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de seyircilerle bir araya gelecek. Programında Oditoryum, Kaleydoskop ve Çocuklar İçin başlıklarının yanı sıra yeni seçkileri de sinemaseverlerle buluşturacak olan festivalin ilk duyurduğu bölüm “Çocuklar İçin” seçkisi oldu.

Küçük izleyiciler için hazırlanan “Çocuklar İçin” seçkisiyle bu yıl da minik sinemaseverlere eğlenceli ve nitelikli bir sinema dünyasının kapıları açılırken, çocukların yaratıcı dünyasına hitap edecek pek çok renkli hikâye beyazperdeye yansıyacak. Geleceğin sinemacılarına ilham vermesi için hazırlanan bu seçkiyle çocukların sinema ile tanışması, film izleme alışkanlığını edinmesi ve sinema kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

12 Animasyon Film, Geleceğin Sinefilleriyle Buluşacak

Engelsiz Filmler Festivali’nin “Çocuklar İçin” seçkisinde bu yıl; büyük bir selin ardından Pää ile Nif’in, yaratıklarla ve kirliliğin kötü etkileriyle karşılaştığı okyanus yolculuğunu anlatan Büyük Sel (The Great Overflow); küçük bir çocuğun, bir kaz ile dostluğuyla başlayan macera ve özgürlük dolu seyahatini konu alan Çocuk ve Kaz (The Child and the Goose); yerleşim bölgelerini birbirinden ayıran duvarın gölgesindeki genç bir kızın hayallerini, biraz müzik videosu, biraz sihirli gerçekçilik tadında aktaran Duvar Piyanosu (Wall Piano); teknolojik aletleriyle vakit geçirdikleri için ailesinin ilgisinden yoksun kalan Edgar ile ona ormanda yardım eden tilkinin maceralarını konu alan Edgar İçin Tilki (Fox for Edgar); resif balıklarının göz alıcı renklerine nasıl kavuştuğunun hikâyesini anlatan IDODO; kar ve sessizlik dolu bir mutluluğun, gürültülü bir turist helikopteriyle dağılmasını konu edinen Mishou; mavi bir balinanın, küresel ısınmayla evini kaybeden penguen arkadaşına yeni bir buzdağı bulmak için çıktığı yolculuğun hikayesi Penguen ve Balina (Penguin and Whale); birbirlerine küsüp, balon gibi şişerek bulutlara uçan iki kızın maceralarını konu eden Sakın Şişirme (Don’t Blow It Up); resim öğretmeninin aksine gerçek renklerin yaratıcılığıyla uğraşan küçük bir kızın hikâyesine yer veren Sanatın Esasları (Fundamentals of Art); Fransız bulldog’ları ile ürkek köpek yavrularının, ideal insan arkadaşlarını bulmasını konu alan Sığınak (Sanctuary); Suzie’nin siyah bir köpekle tanıştıktan sonra gizemli bir bahçeyi keşfiyle başına gelenleri anlatan Suzie Bahçede (Suzie in the Garden) ile harekete geçen tek bir kişiyle herkesin aşkı bulduğu bir dünya hayali sunan ve el çizimi resimlerden oluşan Tilkilerin Kraliçesi (Queen of the Foxes) filmleri minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan “Engelsiz Filmler Festivali”, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

