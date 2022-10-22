Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı

2019 yılında açılan Kazlıçeşme Sanat; yeni bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturdu.

Vatan sevgisi ve sanat tutkusunu savaş alanlarında pekiştirmiş, örneğine az rastlanır bir sanatçı olan Mehmet Ali Laga; vefatının 75. yılında görkemli bir sergi ve kapsamlı bir kitapla Kazlıçeşme Sanat’ta anıldı.

“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” sergisinin açılışına; Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Muhittin Macit, Küratör Ömer Lütfi Şerifoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sanatsever katıldı.

ÖMER ARISOY, “KIYMETLİ ASKER SANATÇIMIZIN SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK BAHTİYARIM”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nin 10’uncu sergisi olan Asker Ressam Mehmet Ali Laga’nın sergisine ev sahipliği yapmaktan bahtiyar olduklarını dile getirdi. Arısoy, “Burası Osmanlı Dönemi’nde askeri hastane olarak yapılmış bir mekân. O bakımdan çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyet’in çeyrek yüzyılına tanıklık etmiş ve esir düşmüş asker ressam olarak Çanakkale Savaşı’nda görev almış kıymetli bir sanatçımız. Bu serginin bize nasip olmasından dolayı çok bahtiyar olduğumu belirtmek istiyorum.

2023 YILINDA KAZLIÇEŞME SANAT GALERİSİ’NDE HANGİ SERGİLER OLACAK?

Başkan Ömer Arısoy yaptığı konuşmada yeni yılda Kazlıçeşme Sanat’ta açılacak sergiler hakkında bilgi verdi. Arısoy, “Kazlıçeşme Sanat’ın bu yılki ilk sergisi 2023 Ocak ayında Zahit Büyükişleyen sergisi olacak. Nasip ise Nisan ayında da Mehmet Özçay’ın sergisi ile bu yılki sergilerimiz tamamlanmış olacak. Kazlıçeşme Sanat, yolculuğuna devam ediyor. Mozaik Müzesi ve çevre düzenlemesiyle birlikte burasının önemli bir kültür sanat odağı olacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese ve bizi yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere çok teşekkür ediyorum.”dedi.

ŞERİFOĞLU “MEZARSIZ BÜYÜK USTA’YA BU KİTABI ABİDE NİYETİNE SAYABİLİRİZ”

Serginin Küratörü Ömer Lütfi Şerifoğlu yaptığı konuşmada gözyaşlarına engel olamayarak; “Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok duyguluyum. Burada bulunmakla sizin de bahtiyar olduğunuzu biliyorum. Türk resminin güzide isimlerinden birisi Mehmet Ali Laga 75 yıl önce vefat etmiş. Bugün ise mezarı hâlâ kayıptır. Laga maalesef bu zamana kadar hak ettiği değeri bulmuş bir sanatçı değil. Türk resminin en güzide 10 ismi arasında yer alması gereken bir isim. Sağlığında da eserlerinin büyük bir kısmını satmakla, göstermekle çok ilgili olmadığı için koleksiyonlara dağılmış durumda. Eserleri toparlayabildiğimiz kadarıyla bu sergi için buraya getirdik. Sergi’nin onun eserlerini yansıtmakta yetersiz kalacağı düşüncesiyle de ulaşabildiğimiz eserlerine kitapta yer vermeye çalıştık. Dolayısıyla kitapta serginin 2 katından fazla eser var diyebilirim. Ölümünden 75 yıl sonra mezarsız büyük ustaya bu kitabı bir abide niyetine sayabiliriz. Gerek sergide gerekse kitapta tüm isteklerimizi cömertçe geri çevirmeyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a ve yardımcısı Sertaç Güleç’e çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Serginin ev sahipliğini üstlenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek eserleri inceledi.

“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” sergisi 31 Aralık tarihine kadar Kazlıçeşme Sanat’ta ziyarete açık olacak.