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Büyük Taarruz'un100. Yılında Yeni Bir Kitap

1916-1922 yıllarının en önemli olaylarına tanıklık eden Ali Şamil, gazeteci, yönetmen ve yazar Turgut Yasalar’ın kalemiyle yeniden hayat buldu. “Ali Şamil Büyük Taarruz’un Küçük Tanığı”, Nemesis Kitap aracılığıyla raflardaki yerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:24
Büyük Taarruz'un100. Yılında Yeni Bir Kitap
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Ali Şamil’in Ahlat’tan başlayan hayat serüveni, Enver Paşa’dan Sultan Vahdettin’in damadı İsmail Hakkı Bey’in dostluğuna, Mustafa Kemal Paşa tanışmasına kadar varan şaşırtıcı olaylarla bezeli. Osmanlı’nın çöküşüne saraydan, Türkiye’nin doğuşuna ise cepheden tanık olan Ali Şamil’in anılarıyla o heyecan dolu günler adeta yeniden canlanıyor.

Ali Şamil, hakkında anlatılanlarla herkesin merak konusuydu. Boyu “bir on” olduğu için Büyük Taarruz’un küçük tanığı olarak kendisine saygı duyuluyor ve seviliyordu. Mardin’e teftiş için gelen Enver Paşa ile tanıştığında yirmi yaşındaydı. Sevimliliğiyle Paşa’nın dikkatini çekti ve birlikte İstanbul’a geldiler. Ali Şamil, önce Enver Paşa ve eşi Naciye Sultan’la; Enver Paşa’nın yurtdışına kaçması sonrası Sultan Vahdettin’in büyük kızı Ulviye Sultan ve eşi son sadrazam Tevfik Paşa’nın oğlu İsmail Hakkı Bey ile yaşadı. İsmail Bey, Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere evden gizlice kaçarken o da yanındaydı. Ankara’da Mustafa Kemal’le buluştular ve Batı Cephesine savaşmaya gittiler, Büyük Taarruz’a katıldılar.

Tarihimizin en önemli olaylarına şahitlik etmiş Ali Şamil, 1955 yılının Ramazan ayında başından geçenleri kıraathanesinde toplanan insanlara anlatmaya başladı. Yaşlısı genci, herkes bu anıları bir ay boyunca can kulağıyla dinledi.

Turgut Yasalar, yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinin ve olaylarının bilmediğimiz yönlerine, Büyük Taarruz’un perde arkasına Ali Şamil’in anlatımıyla ışık tutuyor.

Tarihin tozlu sayfalarında belki de unutulup gidecekken, bir kez daha hatırlatan, hatırlatmakla kalmayıp o günlere ışık tutan Turgut Yasalar, Büyük Zafer’in 100. yılı anısına bu sımsıcak hayat serüvenini okurlarıyla buluşturuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 24.08.2022 15:47
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