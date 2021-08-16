Burcu Güneş 21 Ağustosta Reges Çeşmede

Reges Çeşme, markanın rafine lüks anlayışını, hem Çeşme’ye adım mesafesi uzaklığındaki kolay ulaşılabilen destinasyonunda hem de izole ve güvenilir ortamında sunmasının yanı sıra yeni ve sürpriz programları ile de Ege’nin kalbinde öne çıkmaya başladı.

Ege’nin otantik destinasyonlarına olan yakınlığı ile de uğrak noktası olan Reges Çesme; 21 Ağustos Cumartesi akşamı Türkiye’nin en güçlü kadın seslerinden Burcu Güneş’i konuk ediyor.

Güçlü yorumu ile başarılı bir müzik kariyerine imza atan Burcu Güneş, ilk kez Reges Çeşme’de unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Burcu Güneş, Reges Çeşme misafirlerine özel olarak hazırlanacak sevilen ve yeni şarkılarını seslendirecek.

Konser keyfinize Ege’nin gurme lezzetleri ve SPA Reges keşfi ile devam edin…

Reges Çeşme’de Hemera ve Safran restoranları da Ege deniz mahsülleri ve İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra uluslararası lezzetlerini de sunmaya ve taze ve organik ürünlerin kullanıldığı sağlıklı menülerini servis etmeye kaldığı yerden devam ediyor.

Hemera Restaurant muhteşem deniz manzarası eşliğinde bölgenin en iyi deniz ürünlerini misafirlerine sunan seçkin bir restoran olarak Reges Çeşme’de servis veriyor. Ege’nin dinginliği ve güzelliği ile huzur verirken, eşsiz yöresel lezzetleriyle, taze deniz ürünleri, özel imza içecekleri ile Ege mutfağından unutulmaz ve sıra dışı bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Safran Restaurant yöresel tatlarla hazırlanan eşsiz İtalyan mutfağı ve zengin kahvaltısı ile misafirlerini lezzet şölenine sürüklüyor. Bunun yanı sıra özel şaraplar ve keyifli müzikler eşliğinde misafirlerine sürükleyici bir deneyim yaşatıyor.

Sofistike ambiyansı ile Azure Lounge ise misafirlerine pop-up sushi deneyimi sunuyor. Zengin içecek menüsü ile Azure Lounge, çeşitli sushi seçenekleriyle, Reges Çeşme’de kendini şımartmak isteyen tüm sushi severleri bekliyor.

Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çesme’nin eşsiz sahilinde kişiselleştirilmiş sakin ve huzur dolu bir tatil hedefleyen misafirler için kişiye özel kabanaları ve ayrıca iki ayrı açık havuzu buluyor. Geniş dış mekanlarında unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapan otel, bölgenin en popüler düğün ve davet mekanı olarak göze çarpıyor.

Fitness merkezi, sauna ve buhar odası alanları, Türk Hamamı, masaj odaları ve termal kapalı havuzu ile 1400 metrekarelik alana yayılmış Spa Reges otelde konaklayan misafirlerin Spa deneyimi yaşamalarına olanak sağlıyor.

SPA Reges’in zarif ve zengin ritüelleri arındırıcı ve tazeleyici bir deneyimin kapılarını açarken ruhsal ve bedensel bir arınma ve iyileşme sağlıyor. Spa Reges, Uzman masör ve masözler tarafından gerçekleştirilen dünya çapında ünlü masaj teknikleri, aromatik yağların ve suyun dinginleştirici etkisi ile derinlemesine bir arınma sunuyor. Geleneksel hamam ritüellerinin yeni yorumları, arındırıcı sauna ve buhar deneyimleri, termal kapalı havuzlarıyla benzersiz bir spa deneyimi yaşatıyor.

Klasik Türk misafirperverliğini The Luxury Collection markasının zarafeti ile harmanlayarak sunan Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çeşme bölgeye benzeri görülmemiş bir konaklama deneyimi getiriyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)