banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.331,66
ALTIN
993,53
DOLAR
18,46
STERLİN
21,28
EURO
18,52
İGD Serbest Kürsü Toplantısında Gazeteciliğin Geleceği Masaya Yatırıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
İGD Serbest Kürsü Toplantısında Gazeteciliğin...
İmamoğlu: Artık Zeytinburnu Halkı Daha Çok Sahille Buluşacak
Son Dakika
İmamoğlu: Artık Zeytinburnu Halkı Daha...
N Kolay İstanbul Maratonuna 102 ülkeden 60 Bin Kişi Katıldı
N Kolay İstanbul Maratonuna 102...
Asırlık Lezzet Helvacı Ali Başakşehir’de
Son Dakika
Asırlık Lezzet Helvacı Ali Başakşehir’de

Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar…

Vefatının üzerinden henüz 60 yıl geçmesine rağmen hakkında en çok konuşulan, yazılan ve çalışma yapılan edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlatan “Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar” kitabı Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2022 Pazartesi 18:53
Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar…
banner171

Romancı, şair, estet, öykücü, denemeci, eleştirmen, edebiyat tarihçisi, seyyah ve düşünce insanı Ahmet Hamdi Tanpınar; ölümünün 60. yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından hazırlanan bir kitapla anıldı.

Turgay Anar, Şerif Eskin ve Aykut Ertuğrul tarafından hazırlan eser; Tanpınar’ın Kurmaca Dünyası, Tanpınar’ın Şiiri, Tanpınar’ın Estetiği ve Şehirleri, Tanpınar’ın Eleştirmenliği, Edebiyat Düşünce ve Tarihin Kavşağında Tanpınar olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

Kıymetli isimlerin katkılarıyla vücuda gelen kitap, Tanpınar’ın külliyatına ve biyografisine eleştirel açıdan yaklaşmayı sağlarken yeni sorular üretmeye imkân tanıyacak dengeli bir zemin de hazırlıyor. Bir Ses Ormanı Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı, sanatçının kalem tecrübesini çok yönlü bir bağlamda yeri geldiğince disiplinler arası bir perspektif kuşanarak ele almayı amaçlıyor.

ÖMER ARISOY, “BU KİTAP BÜYÜK BİR SANATÇIYI HAK ETTİĞİ SESLİLİKTE ANMA GAYRETİMİZİN KÜÇÜK BİR PARÇASIDIR”

Geçtiğimiz yıllarda Kemal Tahir ve Tarık Buğra gibi Türk Edebiyatı’nın diğer iki zirve ismi hakkında da kapsamlı kitaplar hazırladıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu kitap Türk edebiyatını derinden etkilemiş büyük bir sanatçıyı hak ettiği seslilikte anma gayretimizin küçük bir parçasıdır. Umuyorum ki, onun hakkında yapılacak daha nice çalışmalara da kaynaklık edecektir.”dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
Çanakkale Savaşı’nın Ressamı Mehmet Ali Laga’nın Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” Sergisi Açılıyor
“Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” Sergisi Açılıyor
Herkes İçin Yer Var!
Herkes İçin Yer Var!
Toplu Ulaşım Yüzde 100 Dijitalleşti
Toplu Ulaşım Yüzde 100 Dijitalleşti
Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu Açılıyor
Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu Açılıyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169