“Bir Delinin Hatıra Defteri” Tiyatrosu

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU’NDA “YENİ” TİYATRO SEZONU,ERDAL BEŞİKÇİOĞLU’NUN İKİ GECE ÜST ÜSTE KAPALI GİŞE OYNADIĞI“BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ” ileBAŞLADI!

Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl büyük bir yatırımla hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, pandemi sürecinde tiyatro severlerin tiyatrolarla hasretini gidermeye aracı oluyor. Şehirlilerin kaçış noktası haline gelen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu İstanbullulara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında nefes alabilecekleri, güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan tam kapsamlı sahnesinde sevilen tiyatro gruplarının oyunlarına ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun sürprizli programı, Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem oyunculuğu ve tükenmeyen enerjisiyle çok beğenilen “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla başladı. Uzun bir aradan sonra ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşan oyun, iki gece üst üste kapalı gişe oynadı.

AÇIK HAVADA, GÜVENLE SOSYALLEŞME İMKÂNI

Geçtiğimiz yaz misafirlerinin içleri rahat bir şekilde açık havada vakit geçirmelerini sağlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda COVID-19 nedeniyle alınan hijyen tedbirleri bu yıl da en üst düzeyde uygulanıyor. Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor.

Bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği oyunların kapı açılış saati 18.30, başlama saati ise 21.00. Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor. Seyirciler, kapı açılış saati olan 18.30’dan itibaren bahçe ve fuaye alanında, açık havanın keyfini yaşama imkânı da buluyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2021 Programı

14 Temmuz Ahmed Arif - ŞAHDAMARIM – Dostlar Tiyatrosu

28-29 Temmuz Cyrano de Bergerac –Kumbaracı50 (Prömiyer)

4 Ağustos Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu

5 Ağustos Plastik Aşklar – Anatolia Entertainment Görsel Sanatlar

11-12 Ağustos Cimri – Semaver Kumpanya

25-26 Ağustos Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

1 Eylül Westend / Batının Sonu – Dasdas

2 Eylül Sevgili Arsız Ölüm Dirmit – Tiyatro HemHal

8 Eylül Yeni Bir Şarkı – Moda Sahnesi

9 Eylül Çamlıca'nın Üç Gülü – Kedi Sahne Sanatları

22 Eylül Ben Anadolu – Mam'art

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)