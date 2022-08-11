Bilgi Öğrencileri Tasarımlarını Metaverse’de Sergiledi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, “Tasarımda Güncel Konular ve Pratikler” dersi kapsamında tasarladıkları özgün çalışmaları metaverse platformunda sergiledi. Ders kapsamında çeşitli sanatçı ve tasarımcılar tarafından tasarlanmış yaratıcı metaverse ortamlarını ve sanal galerileri ziyaret eden öğrenciler, kendi mezuniyet projelerini de metaverse platformunda hazırladıkları sanal galerilerle dijital ortama taşıdı. Metaverse platformunda sanal bir sınıfta derse katılma imkânı da bulan öğrenciler, son dönemde giderek popülerleşen ve geleceğin interneti olarak tanımlanan metaverse’ü profeyonel hayatta nasıl kullanabileceklerini deneyimleme imkânı buldu.

48 öğrencinin tasarımı sergilendi

Dersin yürütücüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, “Nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, endüstri 4.0, genişletilmiş gerçeklik (XR) gibi geleceği etkileyen yeni teknoloji ve girişimleri de ele aldığımız ‘Tasarımda Güncel Konular ve Pratikler’ dersi kapsamında öğrenciler, bireysel yürüttükleri farklı konulara odaklanan mezuniyet projelerini metaverse platformunda sergilediler. Tasarımcı adayı olan öğrencilerimizin metaverse’ün kullanımını, günlük hayatımıza etkilerini ve tasarım pratiğindeki yerini öğrenmelerini ve gelişmekte olan bu evrenin sınırsız potansiyelini keşfedip deneyimlemelerini amaçladık” dedi.

48 öğrenci sergi teması doğrultusunda tasarımda çoğulculuk ilkesini merkeze alarak ürettikleri çeşitli konulardaki projelerle farklılıkların altını çizdi; bireysel süreçlerinin ortaklığını ve aynı zamanda biricikliğini sanal dünyaya yansıtma olanağı buldu.

BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ceyda Tar’ın Urtica isimli tasarımına ilişkin sergiyi metaverse’de ziyaret etmek için tıklayın.

BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi İdil Deniz’in Lastido isimli tasarımına ilişkin sergiyi metaverse’de ziyaret etmek için tıklayın.

BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Lena Canyan’ın Worm isimli tasarımına ilişkin sergiyi metaverse’de ziyaret etmek için tıklayın.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA