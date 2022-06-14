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‘Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’ Başlıyor!
‘Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’ Başlıyor!
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‘Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’ Başlıyor!

Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri için, Bilgi Evleri ‘Yaz Etkinlikleri’ programı başlıyor. 13 Haziran – 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında kayıtların yapılacağı program 9 hafta boyunca sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2022 Salı 10:32
‘Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’ Başlıyor!
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ‘Yaz Etkinlikleri’ programına kayıtlar başladı. 9 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde öğrenciler; yarışma, turnuva, gezi, atölye ve kulüp çalışmalarına katılarak yaz tatillerini dolu dolu geçirme fırsatı bulacak.

‘Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri’ne Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

13 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında kayıtların alınacağı etkinliklerde; gezi, turnuva ve yarışmaların yanı sıra bilgi, beceri ve zekâya dayalı kulüp ve atölye faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

BİLGİ EVLERİ YAZ ETKİNLİKLERİ GEZİ PLANLAMASI

‘Bilgi Evi Yaz Etkinlikleri’ne düzenli katılım sağlayan ve ödül kazanan üyeler; Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytinburnu Kültür Gezisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Havacılık Müzesi, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Türk Dünyası Trafik Eğitim Parkı, Eyüp Sultan Camii ve Pierre Loti Tepesi ile Topkapı Sarayı Müzesi gezisine katılmaya da hak kazanacak.

Program sonunda 26 Ağustos Cuma günü, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren üyelere ödüllerini Başkan Ömer Arısoy takdîm edecek.

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