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Beylikdüzü Gençlik Senfoni Yeni Yeteneklerini Arıyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılından bu yana başarıyla faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası yeni yeteneklerini arıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 09:24
Beylikdüzü Gençlik Senfoni Yeni Yeteneklerini Arıyor
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Orkestraya katılmak isteyen 14-26 yaş aralığındaki gençler 4 Nisan tarihine kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci işlerinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de online olarak başvuru yapabilirken seçme sınavı 7 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılının Mart ayında hayata geçirilen ve kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO), 4. sezon kayıtlarına başladı. Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, fagot, klarnet, trompet, korno, trombon, tuba, vurmalı çalgılar ve piyano branşları için 4 Nisan tarihine kadar devam edecek kayıtların ardından seçme sınavı 7 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek. Beylikdüzü'nde ikamet şartı aranmayan orkestraya katılım için 14-26 yaş aralığında olmak ve seçtiği enstrümanı belirli seviyede çalıyor olabilmek yeterli olurken seçmelerin ardından yapılacak prova ve çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecek. Katılım sağlamak isteyenler başvurularını, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci işlerinden şahsen ya da sosyal medya hesapları üzerinden online olarak yapabilirken 444 09 39 nolu çağrı merkezinden de ayrıntılı bilgi alabilecek.

Şef Tepeli: Büyük bir heyecanla ailemizin yeni üyelerini bekliyoruz

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın büyük bir aile gibi olduğunu vurgulayan Şef Hakan Tepeli, “Orkestramız kurulduğu günden bu yana önemli birçok işin içerisinde yer alırken Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sayısız kapalı gişe konsere imza attı. Aynı zamanda orkestramızdan pek çok yetenekli öğrencimiz kendi alanında üniversiteler kazanarak bizleri gururlandırdı. Bugün 4.sezon için büyük bir heyecanla ailemize katılacak yeni üyelerimizi bekliyoruz. Birbirinden yetenekli çocukların bu şekilde belediyeler tarafından desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bundan dört yıl önce Beylikdüzü'nde başlayan süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Desteğiyle orkestramızın daha da büyümesini sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’a teşekkür ediyoruz" ifadelerine kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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