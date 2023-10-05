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Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Ve Sanat Merkezi Açılıyor

İlçeye yeni yaşam merkezleri kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla 6 Ekim’de hizmete açılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 13:04
Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Ve Sanat Merkezi Açılıyor
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17 bin metrekare üzerine kurulan merkez; Şehir Tiyatroları’ndan kreşe, kütüphaneden
gençlik merkezine kadar birçok işleviyle sadece Beylikdüzü’nün değil civar ilçelerin de
kültür sanat hayatına yön verecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile yapımı tamamlanan Beylikdüzü
Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, kapılarını açıyor.

İlçenin kültür ve sanat hayatına önemli  katkılar sunacak olan merkez, aynı zamanda içerisinde yer alan fonksiyonlarıyla da bölge halkının birçok
ihtiyacını karşılayacak.

17 bin metrekare üzerine kurulan merkezin içerisinde Şehir Tiyatroları’ndan kreşe,
kütüphaneden gençlik merkezine kadar birçok işlev yer alıyor. Merkez ile aynı zamanda 3 Köy 3 Meydan
projesinin Yakuplu ayağı olan Yakuplu Meydan Düzenleme Projesi de tamamlanmış oldu.


Merkez bölge halkının tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek
455 kişi kapasiteli Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon, Nuri Ulusu Kütüphanesi, Oğuz Arda Sel Çocuk
Kütüphanesi, Neslican Tay Gençlik Merkezi her yaştan insanın bir araya geleceği buluşma noktaları olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneleneceği Rasim Öztekin Sahnesi ve çocuk
sineması gibi ilkleri bünyesinde barındıran merkez aynı zamanda; 140 öğrenci kapasiteli kreş, 424 tezgah
kapasiteli pazar yeri, 100 araçlık otopark, e-spor merkezi, kafe, spor alanları, psiko-sosyal destek merkezi,
İSMEK atölyeleri, Belediye hizmet alanları, dernek odaları ile bölge halkının tüm ihtiyaçlarına karşılık
verecek.

6 Ekim’de kapılarını açıyor Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla 6 Ekim Cuma günü saat
15.00’da hizmete açılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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