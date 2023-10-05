Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Ve Sanat Merkezi Açılıyor

17 bin metrekare üzerine kurulan merkez; Şehir Tiyatroları’ndan kreşe, kütüphaneden

gençlik merkezine kadar birçok işleviyle sadece Beylikdüzü’nün değil civar ilçelerin de

kültür sanat hayatına yön verecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile yapımı tamamlanan Beylikdüzü

Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, kapılarını açıyor.

İlçenin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak olan merkez, aynı zamanda içerisinde yer alan fonksiyonlarıyla da bölge halkının birçok

ihtiyacını karşılayacak.

17 bin metrekare üzerine kurulan merkezin içerisinde Şehir Tiyatroları’ndan kreşe,

kütüphaneden gençlik merkezine kadar birçok işlev yer alıyor. Merkez ile aynı zamanda 3 Köy 3 Meydan

projesinin Yakuplu ayağı olan Yakuplu Meydan Düzenleme Projesi de tamamlanmış oldu.

Merkez bölge halkının tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek

455 kişi kapasiteli Sevgi Soysal Çok Amaçlı Salon, Nuri Ulusu Kütüphanesi, Oğuz Arda Sel Çocuk

Kütüphanesi, Neslican Tay Gençlik Merkezi her yaştan insanın bir araya geleceği buluşma noktaları olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneleneceği Rasim Öztekin Sahnesi ve çocuk

sineması gibi ilkleri bünyesinde barındıran merkez aynı zamanda; 140 öğrenci kapasiteli kreş, 424 tezgah

kapasiteli pazar yeri, 100 araçlık otopark, e-spor merkezi, kafe, spor alanları, psiko-sosyal destek merkezi,

İSMEK atölyeleri, Belediye hizmet alanları, dernek odaları ile bölge halkının tüm ihtiyaçlarına karşılık

verecek.

6 Ekim’de kapılarını açıyor Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla 6 Ekim Cuma günü saat

15.00’da hizmete açılacak.