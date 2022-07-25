Bahçe Sineması’nda Gösterimler Başlıyor!

26 Temmuz Salı

akşamı, rock’n roll kralı Elvis Presley’in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan ve

heyecanla beklenen “Elvis” ile başlayacak olan gösterimler, dünya sinemasında öne

çıkan yapımlardan oluşan bir seçkiyle devam edecek. KüçükÇiftlik Film Kulübü

Sunar: Bahçe Sineması’nın biletleri biletinial.com’da ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

Sinemaseverler sıcak yaz akşamlarında açıkhavada film izlemenin tadını, şehrin

merkezinde İstanbullulara huzurlu ve samimi bir ortam sunan KüçükÇiftlik Park’ın yeşil

yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de çıkaracak. Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla çeşit çeşit

lezzetli yiyecek ve içecek alternatiflerinin de bulunduğu sinema geceleri her hafta Salı

akşamı gerçekleşecek.

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın gösterimleri 26 Temmuz Salı

akşamı Austin Butler ve Oscar ödüllü Tom Hanks’in başrollerini paylaştığı, Oscar adayı

film yapımcısı Baz Luhrmann imzalı Elvis Presley’in hayatını ve müziğini araştırarak konu

alan, epik bir sinema gösterisi olarak karşımıza çıkan “Elvis” filmiyle başlayacak.

Gerçek bir sinematik drama olan film, esrarengiz menajeri Albay Tom Parker (Hanks) ile

sıradışı ilişkisi üzerinden Elvis Presley’in (Butler) hayatını ve müziğini konu alıyor. Hikâye,

Amerika’da gelişen kültürel manzara ve masumiyetin kaybolmaya başladığı zeminde,

Presley’in şöhrete yükselişinden, benzeri görülmemiş bir yıldıza dönüştüğü 20 yılı aşkın

sürede, Presley ve Butler’ın arasındaki karmaşık ilişkinin dinamiğini gözler önüne seriyor.

Bu yolculuğun merkezinde Elvis’in hayatındaki en önemli ve etkili insanlardan biri olan

Priscilla Presley (Olivia DeJonge) de yer alıyor.

Türkiye’de ve dünyada dikkat çeken yapımları bir araya getiren seçkide “After: Ayrılık”,

“Stardust”, “Top Gun: Maverick”, “Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları”,

“Mustang” ve “Bir Tutam Açlık” gibi filmler seyirciyle buluşacak. KüçükÇiftlik Film

Kulübü Sunar: Bahçe Sineması her hafta Salı akşamı URU organizasyonu ve Türk

Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleşecek. Kapı açılış saati 19.30, film başlama saati ise

21.00 olan film gösterimlerinin biletleri biletinial.com’dan ve KüçükÇiftlik Park

gişesinden temin edilebilir.

Künye

Tür: Biyografik, Müzik

Yönetmen: Baz Luhrmann

Oyuncular: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery

Süre: 2s 39dk

Ülke: Avustralya – ABD

TR Altyazı / 13+, Olumsuz İçerik

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2022 Programı

Nispetiye Cad. Peker Sok. Esen Apt. No:32/B K:1 D:6 Levent – İstanbul Tel: 0 212 281 12 00 Faks: 0 212 282 49 24

www.bkziletisim.com

26 Temmuz Salı “Elvis” (2022)

2 Ağustos Salı “After: Ayrılık” (After We Fell) (2021)

9 Ağustos Salı “Stardust” (2022)

16 Ağustos Salı “Top Gun: Maverick” (2022)

30 Ağustos Salı “Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları” (Fantastic Beasts:

The Secrets Of Dumbledore) (2022)

6 Eylül Salı “Mustang” (2015)

13 Eylül Salı “Bir Tutam Açlık” (A Taste Of Hunger) (2021)

Bilgi için: instagram.com/kucukciftlikpark

kucukciftlikpark.com

twitter.com/KucukCiftlik

KüçükÇiftlik Park HAKKINDA:

İstanbul’un kalbinde yer alan KüçükÇiftlik Park, 17. yüzyıldan beri şehrin kültür ve eğlence merkezi. Günümüze

kadar mesire alanı, hasbahçe, gazino ve lunapark olarak İstanbulluları ağırlayan mekan, bugün kurumsal

etkinliklerden lansmanlara, fuarlardan davetlere, düğünlerden dev konserlere, tüm sahne sanatlarından sergilere

kadar ses getiren etkinliklerin yapıldığı çok amaçlı bir etkinlik merkezi olarak hizmet vermektedir. Yaz sezonunda

etkinliklerin ihtiyacına göre düzenlenebilen 17.000 kişi kapasiteli alanı, kış sezonunda ise 4.500 kişi kapasiteli kapalı

alanı ile şehrin ihtiyacına cevap vermektedir. 2000 metrekarelik çim alana sahip KüçükÇiftlik Bahçe ise yaz

sezonunda ayrı bir alan olarak hizmete açılmaktadır.

URU HAKKINDA:

2007 yılından bu yana etkinlik sektöründe faaliyet gösteren URU, yenilikçi projeler geliştirerek geniş kitleleri kültür-

sanat etkinlikleriyle buluşturan çok amaçlı bir organizasyon şirketidir. Gerçekleştirdiği etkinliklerde sunduğu 360

derece hizmetle sektöre alternatif bir soluk getiren URU, kurumsal etkinlik ve lansmanları; konser, parti ve

festivalleri; moda tasarım aktivitelerini yenilikçi bir anlayışla tasarlayarak dünya standartlarında bir organizasyon

hizmeti vermektedir.