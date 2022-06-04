Artık Anadolu Yakasının Da Açık Hava Konser Sahnesi Var

İstanbul yepyeni bir açık hava etkinlik mekanı ile buluşuyor. Şehrin kalbinde konumlanan ‘Festival Park Kadıköy’; müziği, kültür-sanatı, İstanbul’u ve hayatı kutlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından İstanbullulara kazandırılıyor. Şehrin dinamizmini ve heyecanını yansıtan, farklı sanat dallarına ev sahipliği yapması için tasarlanan Festival Park Kadıköy, yaz boyunca kültür-sanat etkinliklerine sahne olacak. Ayrıca yeme-içme alanları ve tasarım dükkanları ile İstanbullulara yeni bir deneyim yaşatacak.

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Festival Park Kadıköy, açılış kapsamında birbirinden değerli isimleri İstanbullularla ücretsiz konserlerle buluşturacak. Sahnenin ilk konukları 6 Haziran’da Anatolian Sessions ve Gaye Su Akyol olacak. Etkinliğe giriş için ‘Radar İstanbul’ mobil uygulaması üzerinden kayıt yapılması yeterli olacak. Kayıtlar, 5 Haziran’da başlayacak.

Açılış konserlerinin ikinci günü 7 Haziran’da, Avrupa’nın en önemli müzik festivallerinde sahne alan Yasak Helva ve Türk psikedelik müziğinin kendine has ekiplerinden Baba Zula ile devam edecek. Konserlerin üçüncü ve son gününde ise alternatif popun yeni kuşak yorumcularından Soft Analog ve Fransız müzik sahnesinin yıldızlarından Papooz, İstanbul’un yeni sahnesinde konser verecek.

Kadıköy Burun’da yer alan Festival Park Kadıköy, 8 bin 500 metrekare alanıyla 10 bin kişiye unutulmaz deneyimler yaşatacak. Yaz boyunca konserlere ve festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanan ‘Festival Park Kadıköy’, İstanbul’un en beğenilen kültür-sanat yaşam alanlarından biri olacak.

Konum: https://goo.gl/maps/ WJ3BCK5U4ETRN7SMA

Açılış Programı:

6 Haziran Pazartesi

18.00 Kapı Açılış

19.30 Anatolian Sessions

21.00 Gaye Su Akyol

7 Haziran Salı

18.00 Kapı Açılış

19.30 Yasak Helva

21.00 Baba Zula

8 Haziran Çarşamba

18.00 Kapı Açılış

19.30 Soft Analog

21.00 Papooz