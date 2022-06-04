banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.601,25
ALTIN
977,16
DOLAR
16,43
STERLİN
20,59
EURO
17,60
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte 3 önemli adım 'ı anlatı !
Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte...
ZeyÇo Çocuk Eğitimlerini Başarıyla Tamamlayıp Belgeleri Kaptılar…
ZeyÇo Çocuk Eğitimlerini Başarıyla Tamamlayıp...
Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan İmamoğlu’na: Çok özelsiniz; bir seçim için iki defa seçilen başkansınız
Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan İmamoğlu’na: Çok özelsiniz;...
Gençler İşsi̇zli̇k Kaderi̇ni̇z Deği̇l Bu Zi̇rve Si̇zi̇n İçi̇n
Gençler İşsi̇zli̇k Kaderi̇ni̇z Deği̇l Bu...

Artık Anadolu Yakasının Da Açık Hava Konser Sahnesi Var

Açık hava konserlerinin yeni adresi, ‘Festival Park Kadıköy’ kapılarını açıyor. İstanbul, etkileyici performanslara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak yepyeni bir sanat sahnesi kazanıyor. 6 Haziran’da Anatolian Sessions ve Gaye Su Akyol konserleriyle kapılarını açmaya hazırlanan ‘Festival Park Kadıköy’, üç gün boyunca birbirinden değerli isimleri İstanbullularla ücretsiz buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Haziran 2022 Cumartesi 12:26
Artık Anadolu Yakasının Da Açık Hava Konser Sahnesi Var
banner171

İstanbul yepyeni bir açık hava etkinlik mekanı ile buluşuyor. Şehrin kalbinde konumlanan ‘Festival Park Kadıköy’; müziği, kültür-sanatı, İstanbul’u ve hayatı kutlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından İstanbullulara kazandırılıyor. Şehrin dinamizmini ve heyecanını yansıtan, farklı sanat dallarına ev sahipliği yapması için tasarlanan Festival Park Kadıköy, yaz boyunca kültür-sanat etkinliklerine sahne olacak. Ayrıca yeme-içme alanları ve tasarım dükkanları ile İstanbullulara yeni bir deneyim yaşatacak.

3 GÜN 6 ÜCRETSİZ KONSER

Festival Park Kadıköy, açılış kapsamında birbirinden değerli isimleri İstanbullularla ücretsiz konserlerle buluşturacak. Sahnenin ilk konukları 6 Haziran’da Anatolian Sessions ve Gaye Su Akyol olacak. Etkinliğe giriş için ‘Radar İstanbul’ mobil uygulaması üzerinden kayıt yapılması yeterli olacak. Kayıtlar, 5 Haziran’da başlayacak.

Açılış konserlerinin ikinci günü 7 Haziran’da, Avrupa’nın en önemli müzik festivallerinde sahne alan Yasak Helva ve Türk psikedelik müziğinin kendine has ekiplerinden Baba Zula ile devam edecek. Konserlerin üçüncü ve son gününde ise alternatif popun yeni kuşak yorumcularından Soft Analog ve Fransız müzik sahnesinin yıldızlarından Papooz, İstanbul’un yeni sahnesinde konser verecek.

Kadıköy Burun’da yer alan Festival Park Kadıköy, 8 bin 500 metrekare alanıyla 10 bin kişiye unutulmaz deneyimler yaşatacak. Yaz boyunca konserlere ve festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanan ‘Festival Park Kadıköy’, İstanbul’un en beğenilen kültür-sanat yaşam alanlarından biri olacak.

Konum: https://goo.gl/maps/WJ3BCK5U4ETRN7SMA

Açılış Programı:

6 Haziran Pazartesi

18.00 Kapı Açılış

19.30 Anatolian Sessions

21.00 Gaye Su Akyol

7 Haziran Salı

18.00 Kapı Açılış

19.30 Yasak Helva

21.00 Baba Zula

8 Haziran Çarşamba

18.00 Kapı Açılış

19.30 Soft Analog

21.00 Papooz

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap Okuma Alışkanlığını Aşılamak İçin İlginç Bir Eylem Yaptılar
Kitap Okuma Alışkanlığını Aşılamak İçin İlginç Bir Eylem Yaptılar
Sevilen Sanatçı İsmail Özkan : Sanatta En Önemli Hikaye Cesaret
Sevilen Sanatçı İsmail Özkan : Sanatta En Önemli Hikaye Cesaret
12. Fotoğraf Yarışması’na Katılım İçin Başvurular Başladı
12. Fotoğraf Yarışması’na Katılım İçin Başvurular Başladı
Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir
Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir
Taksim Sanat 2022 Sezonunu ‘Farazi’ Sergisi İle Açıyor
Taksim Sanat 2022 Sezonunu ‘Farazi’ Sergisi İle Açıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169